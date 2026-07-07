Puče Milanova stotka! Sad Lacio može da zgrabi štopera zagrebačkog Dinama

Rosoneri su ugrabili Hilu ispred nosa Napoliju koji nije bio spreman da ponudi novac koji su na sto stavili čelnici Milana. Španski štoper dobio je petogodišnji ugovor vredan 5.000.000 evra po sezoni. A u transferu 25-godišnjaka iz Rima u Milano uživa u Real Madrid, njegov bivši klub kojem sleduje polovina novca, odnosno oko 15.000.000 evra.

Prodaja Hile znači i da Lacio može apsolutno da se posveti dovođenju zamene, a glavna meta je još jedan Španac - Serđi Domingez iz redova zagrebačkog Dinama. Domingez je stigao u prestonicu Hrvatkse prošlog leta iz Barselone za 1.200.000 evra, a posle sjajne sezone i šampionske titule, cena mu se udesetostručila. Tako bar smatraju u Dinamo jer traže najmanje 12.000.000 evra za slobodu mladog štopera.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, pregovori Lacija i Dinama su u toku, Bjankoćelesti su na sto stavili 10.000.000 evra, a nije isključeno da će dodati još koji milion kako bi ugrabili nekadašnjeg člana La Masije. Neće sav novac od transfera pripasti hrvatskom šampionu jer Barsa uživa pravo na 20% novca od profita. Zamislimo da se klubovi nađu na 12.000.000, razlika između onoga što je Dinamo platio i sume za koju ga je prodao bila bi 10.800.000 evra. A Barselona bi dobila 20 odsto te sume što je 3.600.000 evra.