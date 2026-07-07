Štancaju se potpisi u Fenerbahčeu
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 20:42
Horton Taker i Silva nastavljaju u dvostrukom prvaku Evrope
Radno je danas u taboru Fenerbahčea. Nakon što je tim iz Istanbula završio posao oko Nikola Melija, ugovor s Fenerom produžili su Tejlen Horton Taker i Kris Silva.
Mnogo se pričalo o tome da li će se Amerikanac, koji ima sjajnu sezoni iza sebe, vratiti u NBA ligu ili će ostati na Bosforu. Često se činilo da su njegove igre nivo iznad Evrolige i da možda nije ni realno da ostane u dvostrukom prvaku Evrope, ali je na kraju izabrao da i narednu sezonu provede u dresu Fenerbahčea.
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Bez obzira što Horton Taker ne spada u red nekih naročitih šutera, čak mu je to najslabiji segment igre, bio je jedan od najproduktivnijih igrača čete Šarunasa Jasikevičijusa. Svakako da mu je najjači segment prodor, eksplozivnost i izrazita snaga za poziciju koju pokriva, tako da je lane i te kako znao atraktivno da zatrese konstrukcije koševa.
Baš kao i svi najvažniji inostrani igrači, imao je veću ulogu u Evroligi, nego u šampionatu Turske. Horton Taker je u Evroligi beležio 15,7 poena, 3,8 skokova i 2,2 asistencije, a uvršten je i u drugu petorku elitnog klupskog takmičenja.
Kada se radi o Krisu Silvi, Gabonac je potpisao ugovor na jednu plus jednu sezonu.
Atletski nadareni centar nije prošlu takmičarsku godinu počeo u Fenerbahčeu, već u AEK-u. Bio je najbolji pojedinac tima iz Atine i odlične igre su ga preporučile Feneru u momentu kada je Jasikevičijus zbog odsustva Meija želeo silno da pronađe igrača koji može pod košem da pomogne Kemu Biruču. Odluka je pala na Silvu, koji je igrao znatno manje u Evroligi. Gabonac je u elitnom takmičenju igrao u periodu plej-ofa i fajnal-fora i imao brojke od 4,4 poena i 1,7 skokova.
Dosta se nagađalo gde će nastaviti karijeru, čak je delovalo da gotovo sigurno to neće biti Fenerbahče, ali su se u Istanbulu odlučili da pruže još jednu šansu reprezentativcu Gabona, koji je pre potpisa za dvostrukog prvaka Evrope bio na radaru Partizan Mozzart Beta.