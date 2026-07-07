Štancaju se potpisi u Fenerbahčeu

Radno je danas u taboru Fenerbahčea. Nakon što je tim iz Istanbula završio posao oko Nikola Melija, ugovor s Fenerom produžili su Tejlen Horton Taker i Kris Silva.

Mnogo se pričalo o tome da li će se Amerikanac, koji ima sjajnu sezoni iza sebe, vratiti u NBA ligu ili će ostati na Bosforu. Često se činilo da su njegove igre nivo iznad Evrolige i da možda nije ni realno da ostane u dvostrukom prvaku Evrope, ali je na kraju izabrao da i narednu sezonu provede u dresu Fenerbahčea.