Partizanu se smeši put u Luksemburg: Štrasen jedva pogodio jednom

Bila je to večeras igra mačke i miša, samo što je mačka bila totalno indisponirana kada je trebalo da zada odsudni udarac. Tek kada je na semaforu otkucao 85. minut zatresla se mreža gostiju iz San Marina, koji gotovo da nisu izlazili iz šesnaesterca. Francuski veteras Nikolas Perez, koji ima 35 leta i Muskron mu je najveći klub za koji je igrao u karijeri, našao je put do mreže i doneo pobedu Štrasenu.

Sve pre i posle toga bilo je frustrirajuće za ekipu iz Luksemburga, koja je uputila 25 šuteva na gol La Fjorite, doduše samo šest u okvir gola, a samo jednom je pogodila mrežu.

Zanimljivo je da je ovo Štrasenu tek u trećem izlasku na evropsku scenu i u petoj utakmici prvi gol koji je postigao.