Partizanu se smeši put u Luksemburg: Štrasen jedva pogodio jednom
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 21:06
Iz 25 pokušaja crveno-beli dali samo jedan gol La Fjoriti – 1:0
Frustrirajuće. I za Luksemburžane, ali i za Srbe. Partizan i dalje ne zna sa kim će igrati meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, ka kojem delu Evrope će se usmeriti. Jer, Una Štrasen je stekla tek jedan gol prednosti protiv La Fjorite, iako je cela utakmica bila igra „viktorije“ – 1:0.
Tako da će crno-beli morati da se strpe još sedam dana, dok ne prođe revanš u San Marinu, da bi videli ko će im biti gost u Humskoj 23. jula. Ali, sve nagoveštava da će tim iz Luksemburga biti rival Partizanu na toj prvoj evropskoj prepreci.
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Bila je to večeras igra mačke i miša, samo što je mačka bila totalno indisponirana kada je trebalo da zada odsudni udarac. Tek kada je na semaforu otkucao 85. minut zatresla se mreža gostiju iz San Marina, koji gotovo da nisu izlazili iz šesnaesterca. Francuski veteras Nikolas Perez, koji ima 35 leta i Muskron mu je najveći klub za koji je igrao u karijeri, našao je put do mreže i doneo pobedu Štrasenu.
Sve pre i posle toga bilo je frustrirajuće za ekipu iz Luksemburga, koja je uputila 25 šuteva na gol La Fjorite, doduše samo šest u okvir gola, a samo jednom je pogodila mrežu.
Zanimljivo je da je ovo Štrasenu tek u trećem izlasku na evropsku scenu i u petoj utakmici prvi gol koji je postigao.