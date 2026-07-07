Dvojica Kovačevića u jednom danu stigla u Spartak

Dvojica Kovačevića za jedan, bolji Spartak. Subotičani su danas dobili dvojicu novih igrača, sa različitim imenima i pozicijama u timu, ali sa istim prezimenima.

Ugovore na godinu plus godinu sa klubom iz Subotice potpisali su Aleksandar Kovačević, defanzivni vezista, kao i Vladimir Kovačević, jednako iskusni štoper.