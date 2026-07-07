Dvojica Kovačevića u jednom danu stigla u Spartak

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Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 20:57
Vezista Aleksandar i štoper Vladimir potpisali ugovore
Dvojica Kovačevića za jedan, bolji Spartak. Subotičani su danas dobili dvojicu novih igrača, sa različitim imenima i pozicijama u timu, ali sa istim prezimenima.
Ugovore na godinu plus godinu sa klubom iz Subotice potpisali su Aleksandar Kovačević, defanzivni vezista, kao i Vladimir Kovačević, jednako iskusni štoper.
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Vladimir Kovačević je stigao kao slobodan igrač, a prethodno je branio boje ruskog Sokola iz Saratova. U bogatoj karijeri igrao je i za Šerif, Dinamo iz Mahačkale, Kortrajk, Mladost GAT, a nosio je i dres Spartaka, za koji je tokom karijere skupio 93 nastupa. Imaće Kovačević misiju da komanduje odbranom Plavih golubova i pogura ih ka povratku u Mozzart Bet Superligu.
Dres Spartaka nosiće još jedan Kovačević – Aleksandar. Iskusni defanzivni vezista, najpoznatiji po periodu kada je branio boje Crvene zvezde, a u koju je svojevremeno otišao baš iz subotičkog kluba. Njegova poslednja fudbalska adresa je bila Voždovac, a nastupao je pre toga za Novi Pazar, Železničar Pančevo, Radnički iz Niša, grčki Ksanti, poljsku Lehiju...