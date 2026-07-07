Azerbejdžanci ponovo slave Veljka Simića: Gol glavom i istorijska pobeda malenog kluba iz Masazira
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 21:23
Srbin dao Sabahov prvi gol ikada u kvalifikacijama za Ligu šampiona
Hegemonija Karabaga je proletos prekinuta. U sezoni kada je igrao nokaut fazu Lige šampiona, najsnažniji azerbejdžanski klub godinama unazad, nije uspeo da osvoji titulu državnog šampiona, a za to je jedan od najzaslužnijih bivši fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić. Srbin je bio najbolji igrač Sabaha u prethodnoj sezoni, malenog kluba koji je osnovan 2017. godine, a već je posle devet godina postojanja uspeo da se uzdigne do nivoa prvaka Azerbejdžana.
Maleni klub iz grada Masazira odigrao je u utorak svoju prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona u klupskoj istoriji, a na velikoj fešti u gradiću od oko 18.000 stanovnika stradao je šampion Velsa Nju Sejnts. Sabah je trijumfovao 2:0 u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za elitno takmičenje, a istorijski prvi gol dao je Veljko Simić glavom posle kornera u 66. minutu (gol pogledajte OVDE). Konačan rezultat postavio je u 84. minutu reprezentativac Jamajke Kahim Paris. Ako sačuva prednost iz prve utakmice, Sabah će udariti najverovatnije na finski Kups, koji je slavio u Skoplju protiv Vardara 2:0.
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Veliki korak ka plasmanu u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona napravili su i prvaci Jermenije i Gibraltara. Ararat je na svom terenu savladao Rigu 2:0, dok je u sudaru klubova iz patuljastih zemalja, gibraltarski Linkoln Red Imps savladao andorski Inter Eskaldes 3:1. Dobar rezultat u prvoj utakmici ostvario je šampion takozvanog Kosova. Drita je remizirala na gostovanju u Litvaniji protiv Kauno Žalgirisa 1:1 i imaće sve u svojim rukama pred revanš u Gnjilanu.
Ako zadrže prednosti iz prvih utakmica, Linkoln Red Imps će se sastati sa švedskim Mjelbijem, dok će Ararat na boljeg iz duela Florijana - Šamrok. Pobedik dvomeča Drita - Kauno Žalgiris susrešće se sa pobednikom dvomeča Klaksvik - Atert Bisen.
LIGA ŠAMPIONA (KVALIFIKACIJE), 1. KOLO
Utorak
Ararat - Riga 2:0 (0:0)
/Oliveira 63, Franka Karlos 86/
Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)
/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/
Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)
/Simić 66, Paris 84/
Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)
/Benhaib 24 - Krasnići 82/
19.00: (2,55) Vardar (3,30) KuPS (2,80)
19.30: (2,95) Florijana (3,25) Šamrok (2,30)
20.30: (7,50) Tre Fjori (4,60) Larn (1,42)
20.30: (3,15) Borac Bl. (3,25) Levski (2,35)
20.45: (1,48) Ki Klaksvik (4,00) Atert Bisen (6,50)
21.00: (2,45) Vikingur (3,30) Đer (2,70)
Sreda
17.00: (1,33) Kairat Almati (5,00) Sutjeska (10,0)
18.00: (3,00) Flora (3,40) Iberija (2,35)
19.00: (2,05) Petroklub (3,20) Egnatija (3,60)
19.00: (3,80) Makslajn Rogačev (3,35) Univerzitatea (1,92)
*** kvote su podložne promenama