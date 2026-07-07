Azerbejdžanci ponovo slave Veljka Simića: Gol glavom i istorijska pobeda malenog kluba iz Masazira

Hegemonija Karabaga je proletos prekinuta. U sezoni kada je igrao nokaut fazu Lige šampiona, najsnažniji azerbejdžanski klub godinama unazad, nije uspeo da osvoji titulu državnog šampiona, a za to je jedan od najzaslužnijih bivši fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić. Srbin je bio najbolji igrač Sabaha u prethodnoj sezoni, malenog kluba koji je osnovan 2017. godine, a već je posle devet godina postojanja uspeo da se uzdigne do nivoa prvaka Azerbejdžana.

Maleni klub iz grada Masazira odigrao je u utorak svoju prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona u klupskoj istoriji, a na velikoj fešti u gradiću od oko 18.000 stanovnika stradao je šampion Velsa Nju Sejnts. Sabah je trijumfovao 2:0 u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za elitno takmičenje, a istorijski prvi gol dao je Veljko Simić glavom posle kornera u 66. minutu (gol pogledajte OVDE). Konačan rezultat postavio je u 84. minutu reprezentativac Jamajke Kahim Paris. Ako sačuva prednost iz prve utakmice, Sabah će udariti najverovatnije na finski Kups, koji je slavio u Skoplju protiv Vardara 2:0.