Od Saše Obradovića pravo u Budućnost

Reč je o doskorašnjem članu Hapoela iz Tel Aviav, tima koji će naredne sezone s klupe predvoditi Saša Obradović. Smit je bio jedan od najboljih igrača ovog kluba, a krase ga odlične fizičke predispozicije, atletika, igra iznad obruča, odličan defanzivni angažman...

Lane je i te kako znao da baci publiku u trans atraktivnim zakucavanjima i nema sumnje da će mu prijati energija Morače, a s prosekom 11,6 poena i 3,8 skokova u Evrokupu, odnosno 14,1 poen i 5,5 skokova u domaćem šampionatu, nema dileme da će biti jedan od lidera čete Andreja Žakelja.

Smit predstavlja treće pojačanje za Podgoričane, a pre njega opremu Budućnosti zadužili su Ajverson Molinar i Emir Hadžibegović. Nove ugovore s crnogorskim šampionom potpisali su Jogi Ferel, Aksel Butije, Džeri Butsijel, Flečer Megi i trener Andrej Žakelj. Iako još nema zvanične potvrde, zna se da će Moraču napustiti Nikola Tanasković, Rašid Sulajmon, Skajlar Mejs, Džejms Tompsn, kao i Đorđije Jovanović. Ono što se još čeka jeste da se vidi kakva je sudbina Džuvana Morgana.