Raća Petrović: Ne verujem da će Ugrešić da igra protiv Hetafea; pitanje je da li je 100 odsto glavom tu
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 08:59
“Nadamo se da ćemo uskoro postati finansijski stabilan tim i da ćemo moći da čuvamo najbolje igrače”, kaže sportski direktor crno-belih
Drugog izbora nije bilo, druge opcije aktuelnoj upravi prethodnici nisu ostavili. Priznaje to i Radosav Petrović, koji u mini-intervjuu za grčku agenciju SDNA priznaje da Partizan nije mogao previše da zateže kada je u Humsku stigla ponuda bratskog PAOK-a za Ognjena Ugrešića.
“Gledajte, situacija u Partizanu je… poslednjih godina teška. Sad smo u režimu finansijskog menadžmenta i glavni izvor prihoda za klub dolazi od prodaje igrača. Od transfera. On je naše dete, odgajili smog a ovde, ali smo prinuđeni da ga prodamo kako bismo rešili naše finansijske probleme. To je put kojim idemo, nadamo se da ćemo uskoro postati finansijski stabilan tim koji će moći da čuva najbolje igrače“, kaže sportski direktor crno-belih za SDNA.
Dodaje da je Partizan odolevao koliko je mogao. Baš na Ugrešićevom primeru to se najbolje videlo.
“Bio je poprilično tražen, mogu da vam otkrijem da smo već obili dve ponude iz Serije A. Jedna je bila od Sasuola, drugu ne bih otkrivao (u Srbiji su se pominjali Bolonja i Udineze). Njegovo ime je poznato evropskim klubovima. Među njima i PAOK-u. Poslednjih dana oni su izrazili interesovanje, a s obzirom na odnose Partizana i PAOK-a mogu da kažem da su se pregovori odbijali brže nego što je uobičajeno”.
Izabrane vesti
O samom Ugrešiću…
“Moderan je ‘boks tu boks’ vezista, jedan od onih koje treneri vole. Da, može da igra i kao šestica. Visok je, fizički vrlo spreman, ima veoma dobar pregled igre. Jasno je da tek može da se razvija, posebno u timu kakav je PAOK”.
A, da li je već odigrao svoje za beogradske crno-bele ili navijači Partizana mogu da ga očekuju na terenu i u revanšu sa Hetafeom?
“Ne znamo još. Mlad je i sada kada zna sve o transferu možda nije 100 odsto u utakmici. Donećemo konačnu odluku neposredno pred utakmicu, u razgovoru sa trenerom i njegovim saradnicima, ali moja procena je da neće igrati”, kaže Petrović.
21.00: (2,00) Olimpik Lion (3,50) Fenerbahče (3,80)
Za kraj, i o samoj prijateljskoj utakmici Partizana i PAOK-a koja je dogovorena u sklopu ovog transfera.
“Uzbuđeni smo zbog te mogućnosti. Ali reći ću vam, o njoj smo pričali i pre nego što smo ušli u pregovore oko Ugrešićevog transfera. Sa naše strane, učinićemo sve da se to desi u Solunu. Ja sam kao aktivan fudbaler imao priliku da igram prijateljsku sa PAOK-om i znam šta to znači kad su ovi klubovi u pitanju. Šta znači za prijateljstvo Partizana i PAOK-a”.