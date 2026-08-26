Raća Petrović: Ne verujem da će Ugrešić da igra protiv Hetafea; pitanje je da li je 100 odsto glavom tu

Drugog izbora nije bilo, druge opcije aktuelnoj upravi prethodnici nisu ostavili. Priznaje to i Radosav Petrović, koji u mini-intervjuu za grčku agenciju SDNA priznaje da Partizan nije mogao previše da zateže kada je u Humsku stigla ponuda bratskog PAOK-a za Ognjena Ugrešića.

“Gledajte, situacija u Partizanu je… poslednjih godina teška. Sad smo u režimu finansijskog menadžmenta i glavni izvor prihoda za klub dolazi od prodaje igrača. Od transfera. On je naše dete, odgajili smog a ovde, ali smo prinuđeni da ga prodamo kako bismo rešili naše finansijske probleme. To je put kojim idemo, nadamo se da ćemo uskoro postati finansijski stabilan tim koji će moći da čuva najbolje igrače“, kaže sportski direktor crno-belih za SDNA.

Dodaje da je Partizan odolevao koliko je mogao. Baš na Ugrešićevom primeru to se najbolje videlo.

“Bio je poprilično tražen, mogu da vam otkrijem da smo već obili dve ponude iz Serije A. Jedna je bila od Sasuola, drugu ne bih otkrivao (u Srbiji su se pominjali Bolonja i Udineze). Njegovo ime je poznato evropskim klubovima. Među njima i PAOK-u. Poslednjih dana oni su izrazili interesovanje, a s obzirom na odnose Partizana i PAOK-a mogu da kažem da su se pregovori odbijali brže nego što je uobičajeno”.