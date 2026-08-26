LUDI TIKET, sreda, 45.878 dinara: Palanačka priča o velikim kvotama

Smederevska Palanka je svedok neverovatnog podviga i tiketa koji je tresao sve tipovima iz Južne Amerike. Jedan strastveni igrač Mozzart kladionice rešio je da kasne večernje sate pretvori u čistu magiju, uplativši naizgled nemoguć tiket na svom uplatno-isplatnom mestu. Sa ulogom od svega 300 dinara, odlučio je da gađa isključivo najtežu i najatraktivniju igru – da će oba tima postići najmanje po gol u prvom poluvremenu, i to na tri različita južnoamerička terena.

Fudbalski fanatici znaju koliko je teško dočekati golove u uvodnih 45 minuta, ali ovaj Palančanin je imao nepogrešiv osećaj. Prvi korak ka istoriji napravljen je u Peruu gde su Alianca Atl. i Kahamarka opravdale kvotu 4,80 odigravši brzih 1:1 već u prvom delu igre. Odmah nakon toga, usledila je prava drama u Kolumbiji; susret Boka Jun Kali - Bogota doneo je eksploziju golova i zaokružio fantastičnu kvotu 5,90. Kada su sve oči bile uprte u Paragvaj, Sol Amerika i Sportivo T. su podigle adrenalin do usijanja i obezbedile prolaz poslednje kvote od čak 5,40.

Kombinacija ove tri ludačke kvote donela je ukupan koeficijent koji je ulog od tri stotine dinara pretvorio u fantastičnu isplatu od 45.878 dinara. Dokaz da se hrabrost i vrhunsko poznavanje dalekih liga i te kako isplate leži na ovom tiketu. Ova palanačka priča brzo će postati legenda među lokalnim kladioničarima koji će danima prepričavati kako su tri južnoamerička prva poluvremena donela sjajan dobitak.