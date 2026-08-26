LUDI TIKET (-), sreda, 926.057 dinara: Eh da je Bode dao još jedan gol

Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 08:39

Majstor s Medakovića broji utešnih 30.000 dinara, jer mu je u rafalu od devet 4+ igrara, bio samo jedan ćorak

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 25.08.26 17:51:55
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Doncaster
Middlesbrou.
1:3 (0:1)
ug
4+
2.7
Blackpool
Lincoln City
1:4 (1:1)
ug
4+
2.75
Southampton
West Ham
1:4 (1:1)
ug
4+
2.4
Barnsley
Crewe
3:2 (3:1)
ug
4+
2.4
Watford
Peterborough
1:5 (0:2)
ug
4+
2.4
Ipswich
Leicester
3:1 (0:0)
ug
4+
2.4
Plymouth
Coventry
2:4 (1:2)
ug
4+
2.55
LASK
Celtic
4:1 (1:1)
ug
4+
2.25
Bodo
NEC
3:0 (2:0)
ug
4+
1.82
Uplata: 300,00 RSD
Ukupni koeficijent: 2572.38
Potencijalni dobitan: 926.057,63 RSD

Ovaj tiket predstavlja pravu fudbalsku dramu jer je igrač maestralno pogodio čak osam od devet parova na izuzetno zahtevnu igru, čekajući sve same 4+ prolaske. Sa uplatim od svega 300 dinara i astronomskom kvotom od 2.572, tiket odigran na Medakoviću bio je na korak od vrhunskog dobitka od fantastičnih 926.057 dinara. Između neverovatnog uspeha i surove realnosti isprečio se samo jedan jedini par, pretvorivši potencijalno slavlje u ogroman žal za propuštenom šansom.

Za pad je odgovoran meč Bode - Nec, gde je domaćin slavio sa ubedljivih 3:0. Dok su na svim ostalim terenima mreže bukvalno rešetane, poput goleada na mečevima Barnsli - Kru 3:2 ili Votford - Piterboro 1:5, u Norveškoj je falio samo jedan jedini gol u mreži bilo kog tima da zaokruži ovu ludu kombinaciju. Prava je šteta što skandinavski napadači nisu bili samo malo efikasniji u drugom poluvremenu, jer bi devet pogođenih parova sa ovolikim kvotama ušlo u anale Mozzart priča.

Ipak, spas u zadnji čas doneo je benefit NAPLATI PROMAŠAJ koji je ublažio ovaj bolan pad na jednom paru. Zahvaljujući ovom pravilu, iako tiket zvanično nije dobitan, igraču je na ime utešne isplate i bonusa isplaćeno ravno 30.000 dinara. Iako to nije maksimalna isplata kojoj se s pravom nadao do poslednjeg sudijskog zvižduka, uzeta je lepa svota novca koja pokazuje da se hrabrost na Medakoviću ovog puta delimično isplatila.

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