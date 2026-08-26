LUDI TIKET (-), sreda, 926.057 dinara: Eh da je Bode dao još jedan gol

Ovaj tiket predstavlja pravu fudbalsku dramu jer je igrač maestralno pogodio čak osam od devet parova na izuzetno zahtevnu igru, čekajući sve same 4+ prolaske. Sa uplatim od svega 300 dinara i astronomskom kvotom od 2.572, tiket odigran na Medakoviću bio je na korak od vrhunskog dobitka od fantastičnih 926.057 dinara. Između neverovatnog uspeha i surove realnosti isprečio se samo jedan jedini par, pretvorivši potencijalno slavlje u ogroman žal za propuštenom šansom.

Za pad je odgovoran meč Bode - Nec, gde je domaćin slavio sa ubedljivih 3:0. Dok su na svim ostalim terenima mreže bukvalno rešetane, poput goleada na mečevima Barnsli - Kru 3:2 ili Votford - Piterboro 1:5, u Norveškoj je falio samo jedan jedini gol u mreži bilo kog tima da zaokruži ovu ludu kombinaciju. Prava je šteta što skandinavski napadači nisu bili samo malo efikasniji u drugom poluvremenu, jer bi devet pogođenih parova sa ovolikim kvotama ušlo u anale Mozzart priča.

Ipak, spas u zadnji čas doneo je benefit NAPLATI PROMAŠAJ koji je ublažio ovaj bolan pad na jednom paru. Zahvaljujući ovom pravilu, iako tiket zvanično nije dobitan, igraču je na ime utešne isplate i bonusa isplaćeno ravno 30.000 dinara. Iako to nije maksimalna isplata kojoj se s pravom nadao do poslednjeg sudijskog zvižduka, uzeta je lepa svota novca koja pokazuje da se hrabrost na Medakoviću ovog puta delimično isplatila.