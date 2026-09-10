Radnički ima novog bonusa – bio đak i Partizanove i Zvezdine škole

Škripi u Radničkom na pozicijama obaveznih bonusa, nema ih baš previše u rotaciji trener Marko Neđić, niti oni doprinose kvalitetom koliko se očekuje, pa je prinuđen da stalno manevriše sa mlađarijom. Jednog više u konkurenciji ima od danas, pošto je ugovor sa niškim klubom potpisao Luka Borović.

Momak koji je rođen u Čačku 16. jula 2005. godine igra na poziciji centralnog veznog igrača, ponikao je u Javoru, ali je u mlađim kategorijama bio član i Partizanove i Zvezdine škole. U Srbiju se vraća nakon tri godine, koje je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arpaskim Emiratima. Dosadašnja seniorska fudbalska biografija nije previše sadržajna, ali je tokom kratke probe na Čairu uspeo da ubedi ljude iz Radničkog da mu ukažu poverenje.