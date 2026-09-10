Radnički ima novog bonusa – bio đak i Partizanove i Zvezdine škole
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 20:30
Niški klub potpisao ugovor sa 21-godišnjim vezistom Lukom Borovićem
Škripi u Radničkom na pozicijama obaveznih bonusa, nema ih baš previše u rotaciji trener Marko Neđić, niti oni doprinose kvalitetom koliko se očekuje, pa je prinuđen da stalno manevriše sa mlađarijom. Jednog više u konkurenciji ima od danas, pošto je ugovor sa niškim klubom potpisao Luka Borović.
Momak koji je rođen u Čačku 16. jula 2005. godine igra na poziciji centralnog veznog igrača, ponikao je u Javoru, ali je u mlađim kategorijama bio član i Partizanove i Zvezdine škole. U Srbiju se vraća nakon tri godine, koje je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arpaskim Emiratima. Dosadašnja seniorska fudbalska biografija nije previše sadržajna, ali je tokom kratke probe na Čairu uspeo da ubedi ljude iz Radničkog da mu ukažu poverenje.
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