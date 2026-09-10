Humska ni Teleoptiku nije talična

Mnogo borbe i duela, ali malo pravih šansi viđeno je u Humskoj. Maltene u svim statističkim elementima su Teleoptik i Proleter 023 bili potpuno izjednačeni. Tek u poslednjih desetak minuta je tim Marka Jovanovića uspeo da pritisne goste, da im se “šunja” oko šesnaesterca, međutim, opet bez neke prave prilike za pogodak.

Sve najvrednije dogodilo se u prvih pola sata. Teleoptik je u 3. minutu mogao da povede, Ninić je dobio dobru loptu prostor, ali kada je došao u poziciju za šut, pogodio je spoljni deo stative.

Loše postavljenu odbranu Zrenjaninaca Optičari su kaznili u 11. minutu: Makević je proturio fudbal kroz linije gostiju, a Radović takav zicer nije propustio. Međutim, nije taj gol pogurao Teleoptik da se još više razleti po terenu. I dalje se igralo tvrdo, a Proleter je prvu svoju priliku iskoristio da izjednači: Silađi je odigrao povratnu loptu na penaltik, a Savanović je kroz šumu nogu našao put do mreže.

I to je maltene sve što je bilo iole vredno pomena do kraja utakmice. Poneki solidan udarac sa distance, poneki dobar centaršut koji nije stigao do onog kojem je bio upućen… Mnogo duela i trčanja, međutim stanje na semaforu se nije promenilo.

TELEOPTIK – PROLETER 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Stadion: Partizana

Sudija: Nikola Đorđević

TELEOPTIK: Popović, Bulatović, Cvetinović, Marinković, Abdulmalik, Ivelja (od 62. Markišić), Makević (od 62. Živojinović), Ninić (od 79. Besnard), Martinović (od 46. Virijević), Radović, Šćepović (od 74. Janaćković).

PROLETER: Perić, Radosavljević, Blagojević, Nikolić, Bajić (od 46. Ročester), Ožegović, Pantić (od 61. Marsenić), Arsović (od 81. Stanković), Vukićević, Savanović, Silađi (od 81. Kovačević).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Četvrtak

Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)

/Radović 11 – Savanović 27/

Petak

18.00 Metalac – Dubočica

20.00 Spartak – Napredak

Subota

16.00 OFK Vršac – Grafičar

19.00 TSC – Loznica

19.00 Javor – Voždovac

19.00 Jedinstvo – Smederevo

Nedelja

18.00 Bor - Borac