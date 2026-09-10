Humska ni Teleoptiku nije talična

Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 18:54
Filijala Partizana još bez pobede na domaćem terenu – 1:1
Od početka domaćeg šampionata Partizan je dobio samo jednu utakmicu na svom terenu, a dve je izgubio. A, njegova filijala Teleoptik, koji igra u Humskoj od starta Mozzart Bet Prve lige, nije dobio nijednu!
Ni četvrti pokušaj nije bio srećan za Optičare, sa stadiona Partizana danas je bod odneo Proleter 023 u sudaru dva tima iz donjeg dela tabele – 1:1. Tako su nakon prvog meča 8. kola oba kluba ostala na saldu od jedne pobede.
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Mnogo borbe i duela, ali malo pravih šansi viđeno je u Humskoj. Maltene u svim statističkim elementima su Teleoptik i Proleter 023 bili potpuno izjednačeni. Tek u poslednjih desetak minuta je tim Marka Jovanovića uspeo da pritisne goste, da im se “šunja” oko šesnaesterca, međutim, opet bez neke prave prilike za pogodak.
Sve najvrednije dogodilo se u prvih pola sata. Teleoptik je u 3. minutu mogao da povede, Ninić je dobio dobru loptu prostor, ali kada je došao u poziciju za šut, pogodio je spoljni deo stative.
Loše postavljenu odbranu Zrenjaninaca Optičari su kaznili u 11. minutu: Makević je proturio fudbal kroz linije gostiju, a Radović takav zicer nije propustio. Međutim, nije taj gol pogurao Teleoptik da se još više razleti po terenu. I dalje se igralo tvrdo, a Proleter je prvu svoju priliku iskoristio da izjednači: Silađi je odigrao povratnu loptu na penaltik, a Savanović je kroz šumu nogu našao put do mreže.
I to je maltene sve što je bilo iole vredno pomena do kraja utakmice. Poneki solidan udarac sa distance, poneki dobar centaršut koji nije stigao do onog kojem je bio upućen… Mnogo duela i trčanja, međutim stanje na semaforu se nije promenilo.
TELEOPTIK – PROLETER 023 1:1 (1:1)
/Radović 11 – Savanović 27/
Stadion: Partizana
Sudija: Nikola Đorđević
TELEOPTIK: Popović, Bulatović, Cvetinović, Marinković, Abdulmalik, Ivelja (od 62. Markišić), Makević (od 62. Živojinović), Ninić (od 79. Besnard), Martinović (od 46. Virijević), Radović, Šćepović (od 74. Janaćković).
PROLETER: Perić, Radosavljević, Blagojević, Nikolić, Bajić (od 46. Ročester), Ožegović, Pantić (od 61. Marsenić), Arsović (od 81. Stanković), Vukićević, Savanović, Silađi (od 81. Kovačević).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO
Četvrtak
Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)
/Radović 11 – Savanović 27/
Petak
18.00 Metalac – Dubočica
20.00 Spartak – Napredak
Subota
16.00 OFK Vršac – Grafičar
19.00 TSC – Loznica
19.00 Javor – Voždovac
19.00 Jedinstvo – Smederevo
Nedelja
18.00 Bor - Borac