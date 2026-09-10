Turci, džaba silni novci: Za 420.000.000 evra mora to mnogo bolje; Fener jedva do boda (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | čet. 10.09.26. | 20:56
Razočarao i PSV pred svojom publikom
Prežive Roma pakao Šukur Saradžoglua. Posle izuzetnog starta u Seriji A i tri pobede, na premijeri u Ligi šampiona, na uvek vrelelom i neprijatnom gostovanju na Bosforu - bod (1:1). Imajući u vidu kolika je euforija vladala u azijskom delu Istanbula ovih dana - Fenerbahče čekao na povratak u elitno takmičenje čak 18 godina - može se reći sasvim korektan rezultat. Pogotovo ako se u obzir uzme da su domaćini u finišu opasno preteli i bili nadomak preokreta.
Istekao se srpski čuvar mreže Mile Svilar u nekoliko navrata, posebno u 72. minutu minutu, kada je skinuo pokušaj Oguza Ajdina. Verovatno najbliži drugom golu Fener je bio na četiri minuta pre kraja - tada je Nejtan Ake najviše skočio u šesnaestercu Rimljana, gađao glavom i pogodio prečku.
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Četa Đan Pjera Gasperinija bila je nešto bolja u prvom poluvremenu, Kanarinci u drugom. Odbranu domaćina posebno je izluđivao Donjel Malen, čije nepredvidivo kretanje i čvrstina u duelu zaista umeju da frustriraju protivnika. Posle jedne od takvih solo akcija, u kojoj je izdržao nekoliko žestokih nasrtaja igrača turskog predstavnika, holandski napadač servirao je Brajanu Kristanteu za 0:1. Igrao se 39. minut...
Utihnulo je blizu 50.000 duša na momenta, ali nepuna tri minuta po povratku na teren posle pauze - eksplozija oduševljenja. Pukla je odbrana Rome neočekivano, tamo gde nije smela - u srcu, i Arči Braun se stvorio u situaciji jedan na jedan sa Svilarom.
Bocnuo je šmekerski, manirom rasnih golgetera i poravnao rezultat - 1:1.
Fener je na krilima sjajne podrške poleteo, dok se Roma postepeno gasila. Opasna je bila samo u dva-tri navrata polovinom drugog poluvremena. U jednoj od tih situacija Hezus Hil Mansano je poništio dosuđen penal, jer se prekršaj dogodio izvan kaznenog prostora; u drugoj Vesli je srušen na ivici, ali tada španski arbitar ni faul nije dosudio.
Utisak je da su Ismailu Kartalu izmene donele više nego Gasperiniju. Pre svih Ajdin i Romelu Lukaku. U jednoj od njihovih akcija Svilar je stavljen na muke...
Kako se meč odvijao u Fenerbahčeu možda i mogu da budu zadovoljni (u Romi će sigurno biti), utisak su popravili, najavili da će moći da se nadmeću sa ekipama ovog ranga, no ako pričamo generalno o Turcima u uvodu sezone - mrka kapa. Turska Superliga deveta je trenutno u Evropi po UEFA renkingu, ulaganja tamošnjih klubova postala su zaista enormna, ovog leta na nove igrače potrošeno je blizu 420.000.000 evra - prelazni rok još traje - međutim rezultati u Evropi za sada izostaju. Štaviše, daleko su ispod očekivanja. Ni Galatasaraj juče, ni Fenerbahče večeras, nisu imali rivale iz premijum kategorije (u pitanju su bili protivnici s kojima može i mora ravnopravno da se igra, pa i da se pobeđuje), a ipak nisu uspeli da slave.
Podsetimo, Bešiktaš je ušao u Ligu Evrope, ali se brukao nedavno u Litvaniji (doživeo poraz od Kauno Žalgirisa); Trabzon doživeo debakl u dvomeču sa Ferencvarošem (0:5) i preselio se u Ligu konferencije, dok je Istanbul Bašakšehir završio evropsku odiseju već na prvoj prepreci, i to tako što ga je eliminisao finski Inter Turku.
Računajući poslednjih pet evro-okršaja (poslednji svakog kluba), Turci imaju četiri poraza i samo ovaj jedan remi što ga je večeras izborio Fener. Za klubove koji su uložili više nego belgijski i holandski zajedno, prilično loše, priznaćete...
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Malo toga kvalitetnog videli smo u Ajndhovenu, gde se puno više očekivalo pre svega od domaćeg PSV-a. Šahtjor se dobro nosio, uspeo čak i da povede u smiraj prvig poluvremena, ali je konačnih 1:1 postavio Seržinjo Dest.
Filip Kostić našao se u startnoj postavi po prvi put otkako se vratio u Holandiju. Nije imao priliku da se naročito istakne. Zamenjen je posle 68 minuta igre...
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/A. Braun 48 - Kristante 39/
PSV Ajndhoven - Šahtjor Donjeck 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/
21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama