Turci, džaba silni novci: Za 420.000.000 evra mora to mnogo bolje; Fener jedva do boda (VIDEO)

Istekao se srpski čuvar mreže Mile Svilar u nekoliko navrata, posebno u 72. minutu minutu, kada je skinuo pokušaj Oguza Ajdina . Verovatno najbliži drugom golu Fener je bio na četiri minuta pre kraja - tada je Nejtan Ake najviše skočio u šesnaestercu Rimljana, gađao glavom i pogodio prečku.

Prežive Roma pakao Šukur Saradžoglua. Posle izuzetnog starta u Seriji A i tri pobede, na premijeri u Ligi šampiona, na uvek vrelelom i neprijatnom gostovanju na Bosforu - bod (1:1). Imajući u vidu kolika je euforija vladala u azijskom delu Istanbula ovih dana - Fenerbahče čekao na povratak u elitno takmičenje čak 18 godina - može se reći sasvim korektan rezultat. Pogotovo ako se u obzir uzme da su domaćini u finišu opasno preteli i bili nadomak preokreta.

Četa Đan Pjera Gasperinija bila je nešto bolja u prvom poluvremenu, Kanarinci u drugom. Odbranu domaćina posebno je izluđivao Donjel Malen, čije nepredvidivo kretanje i čvrstina u duelu zaista umeju da frustriraju protivnika. Posle jedne od takvih solo akcija, u kojoj je izdržao nekoliko žestokih nasrtaja igrača turskog predstavnika, holandski napadač servirao je Brajanu Kristanteu za 0:1. Igrao se 39. minut... Utihnulo je blizu 50.000 duša na momenta, ali nepuna tri minuta po povratku na teren posle pauze - eksplozija oduševljenja. Pukla je odbrana Rome neočekivano, tamo gde nije smela - u srcu, i Arči Braun se stvorio u situaciji jedan na jedan sa Svilarom. Bocnuo je šmekerski, manirom rasnih golgetera i poravnao rezultat - 1:1.

Fener je na krilima sjajne podrške poleteo, dok se Roma postepeno gasila. Opasna je bila samo u dva-tri navrata polovinom drugog poluvremena. U jednoj od tih situacija Hezus Hil Mansano je poništio dosuđen penal, jer se prekršaj dogodio izvan kaznenog prostora; u drugoj Vesli je srušen na ivici, ali tada španski arbitar ni faul nije dosudio. Utisak je da su Ismailu Kartalu izmene donele više nego Gasperiniju. Pre svih Ajdin i Romelu Lukaku. U jednoj od njihovih akcija Svilar je stavljen na muke...

Kako se meč odvijao u Fenerbahčeu možda i mogu da budu zadovoljni (u Romi će sigurno biti), utisak su popravili, najavili da će moći da se nadmeću sa ekipama ovog ranga, no ako pričamo generalno o Turcima u uvodu sezone - mrka kapa. Turska Superliga deveta je trenutno u Evropi po UEFA renkingu, ulaganja tamošnjih klubova postala su zaista enormna, ovog leta na nove igrače potrošeno je blizu 420.000.000 evra - prelazni rok još traje - međutim rezultati u Evropi za sada izostaju. Štaviše, daleko su ispod očekivanja. Ni Galatasaraj juče, ni Fenerbahče večeras, nisu imali rivale iz premijum kategorije (u pitanju su bili protivnici s kojima može i mora ravnopravno da se igra, pa i da se pobeđuje), a ipak nisu uspeli da slave. Podsetimo, Bešiktaš je ušao u Ligu Evrope, ali se brukao nedavno u Litvaniji (doživeo poraz od Kauno Žalgirisa); Trabzon doživeo debakl u dvomeču sa Ferencvarošem (0:5) i preselio se u Ligu konferencije, dok je Istanbul Bašakšehir završio evropsku odiseju već na prvoj prepreci, i to tako što ga je eliminisao finski Inter Turku. Računajući poslednjih pet evro-okršaja (poslednji svakog kluba), Turci imaju četiri poraza i samo ovaj jedan remi što ga je večeras izborio Fener. Za klubove koji su uložili više nego belgijski i holandski zajedno, prilično loše, priznaćete...

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IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

* * * Malo toga kvalitetnog videli smo u Ajndhovenu, gde se puno više očekivalo pre svega od domaćeg PSV-a. Šahtjor se dobro nosio, uspeo čak i da povede u smiraj prvig poluvremena, ali je konačnih 1:1 postavio Seržinjo Dest. Filip Kostić našao se u startnoj postavi po prvi put otkako se vratio u Holandiju. Nije imao priliku da se naročito istakne. Zamenjen je posle 68 minuta igre...