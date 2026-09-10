Pet utakmica - četiri petarde: Barseloni ne treba klasična devetka da bi imala moćan napad
Vreme čitanja: 3min | čet. 10.09.26. | 18:05
Šampion Španije savladao je Fajenord 5:1 i stigao do čak 22 gola u prvih pet utakmica nove sezone
Glavna debata tokom celog leta vodila se oko toga ko će biti novo lice u špicu Barselone. Katalonci su čekali, pokušaju da realizuju transfer Hulijana Alvaresa iz madridskog Atletika, a za to vreme klub su napustili Robert Levandovski (Čikago)i Feran Tores (Pari Sen Žermen), pa se činilo da bi čekanje moglo da se pretvori u katastrofu. Na kraju prelaznog roka stigao je Gabrijel Žesus iz Arsenala za 10.000.000 evra, ali ne na mestu upražnjenog glavnog napadača, jer izgleda da su alternativu sve vreme imali u klubu.
U prvoj rundi Lige šampiona samo se potvrdilo ono što se već naziralo tokom uvodna četiri kola španske Primere - napad Katalonaca sa Rafinjom kao "lažni devetkom" je ubitačan! Pao je i Fajenord na Kamp Nouu sa 5:1, pa se tako upisao na listu timova kojima je Barselona već u uvodnih pet kola spakovala "petardu". Katalonci su do pet golova stigli na čak četiri utakmice, a pre Holanđana isto su prošli Valensija, Rajo Valjekano i Elče.
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Koliko je napad moćan dovoljno govori podatak da je klub postigao 22 gola u uvodnih pet utakmica sezone, a od svih napadača u ligama petice niko nema više golova od Rafinje, koji je već osam puta spakovao loptu u protivničku mrežu. Veliku zaslugu za to ima i gotovo perfektno popunjena postava Barselone, koja je kliknula po svim parametrima.
Lamin Jamal već ima pet golova uz dve asistencije, dok je po levoj strani Entoni Gordon asistirao četiri puta. Karim Adejemi, koji je proveo nešto manje vremena na terenu od Engleza, ima samo jednu kontribuciju manje (dva gola i jednu asistenciju).
A osim po krilima, iza leđa Rafinje nalazi se ubitačni španski dvojac Fermin Lopes i Dani Olmo. Fermin za sada, posle povrede i propuštenog Svetskog prvenstva, igra kao preporođen - četiri gola i dve asistencije, dok je Olmo dva puta spojio saigrače s golom. Pored vezista koji imaju ofanzivniju ulogu, Barselona je uspela da spoji i dvojicu prvaka Evrope i sveta sa Španijom. Društvo Pedriju u veznom redu stigao je da pravi Rodri, za kojeg je Mančester Sitiju plaćeno 60.000.000 evra, a već sada deluje kao da je osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine, pravi deo slagalice kojim je popunjena startna postava Katalonaca.
21.00: (1,10) Manečster Junajted (10,0) Sabah (19,0)
Iako je glavna tema od početka sezone napad, može se reći da Katalonci sada deluju kao kompletna ekipa, sa rezervnim opcijama koje u svakom trenutku mogu da doprinesu na najvećem nivou. Upravo o tome govori i činjenica da su u meč protiv Fajenorda ušli sa čak pet promena u odnosu na duel sa Valensijom, a ishod je ponovo bio isti - petarda!
Reklo bi se da su do toga stigli pametnim radom prethodnih godina, baš u periodu kada se činilo da u klubu nikada nije bilo teže. Devet najskupljih igrača koje je Barselona dovela u prethodne četiri godine su Entoni Gordon, Rodri, Rafinja, Dani Olmo, Žil Kunde, Robert Levandovski, Vitor Roke, Đoan Garsija i Karim Adejemi. Od svih njih jedini pravi promašaj bio Roke, koji je plaćen 30.000.000 evra, dok su se svi ostali profilisali kao igrači dovoljno kvalitetni za uloge zbog kojih su dovedeni i plaćeni.
Naravno, pored dobrih transfera, tu je i ono što Barselona radi najbolje, talenti iz La Masije. Lamin Jamal, Pau Kubarsi, Fermin Lopez... samo su neki od igrača koji su se već profilisali na nivo svetske klase, a ozbiljno pretenduju da u narednim godinama u to izrastu i igrači poput Marka Bernala i Ćavija Esparta.
Sada se postavlja pitanje - da li ovakvoj ekipi, koja je pokrivena na svim pozicijama, uopšte još nešto treba?