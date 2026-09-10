Pet utakmica - četiri petarde: Barseloni ne treba klasična devetka da bi imala moćan napad

Koliko je napad moćan dovoljno govori podatak da je klub postigao 22 gola u uvodnih pet utakmica sezone, a od svih napadača u ligama petice niko nema više golova od Rafinje, koji je već osam puta spakovao loptu u protivničku mrežu. Veliku zaslugu za to ima i gotovo perfektno popunjena postava Barselone, koja je kliknula po svim parametrima.

Lamin Jamal već ima pet golova uz dve asistencije, dok je po levoj strani Entoni Gordon asistirao četiri puta. Karim Adejemi, koji je proveo nešto manje vremena na terenu od Engleza, ima samo jednu kontribuciju manje (dva gola i jednu asistenciju).

A osim po krilima, iza leđa Rafinje nalazi se ubitačni španski dvojac Fermin Lopes i Dani Olmo. Fermin za sada, posle povrede i propuštenog Svetskog prvenstva, igra kao preporođen - četiri gola i dve asistencije, dok je Olmo dva puta spojio saigrače s golom. Pored vezista koji imaju ofanzivniju ulogu, Barselona je uspela da spoji i dvojicu prvaka Evrope i sveta sa Španijom. Društvo Pedriju u veznom redu stigao je da pravi Rodri, za kojeg je Mančester Sitiju plaćeno 60.000.000 evra, a već sada deluje kao da je osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine, pravi deo slagalice kojim je popunjena startna postava Katalonaca.

21.00: (1,10) Manečster Junajted (10,0) Sabah (19,0)

Iako je glavna tema od početka sezone napad, može se reći da Katalonci sada deluju kao kompletna ekipa, sa rezervnim opcijama koje u svakom trenutku mogu da doprinesu na najvećem nivou. Upravo o tome govori i činjenica da su u meč protiv Fajenorda ušli sa čak pet promena u odnosu na duel sa Valensijom, a ishod je ponovo bio isti - petarda!

Reklo bi se da su do toga stigli pametnim radom prethodnih godina, baš u periodu kada se činilo da u klubu nikada nije bilo teže. Devet najskupljih igrača koje je Barselona dovela u prethodne četiri godine su Entoni Gordon, Rodri, Rafinja, Dani Olmo, Žil Kunde, Robert Levandovski, Vitor Roke, Đoan Garsija i Karim Adejemi. Od svih njih jedini pravi promašaj bio Roke, koji je plaćen 30.000.000 evra, dok su se svi ostali profilisali kao igrači dovoljno kvalitetni za uloge zbog kojih su dovedeni i plaćeni.