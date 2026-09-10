Surdulica je za Zvezdu – Prokleta Avlija

I kao u prolećnom delu sezone, Crvena zvezda se pošteno patila na jugu Asrbije. Kada je Balov, posle minut igre, imao ispred sebe dovoljno prostora, Zoran Rendulić je energičnom gestikulacijom pokazao izabranicima da moraju da stoje jako blizu igrača. Imali su domaćini jasno opredeljenje.

Nastavio je Albert Rijera sa malim iznenađenjima, kada je reč o odabiru psotave i sistema. Ne kada govorimo o personalnim rešenjima, ali debitanta Nakajamu španski stručnjak postavio je na desnu stranu odbrane (iako je Japanac levonog). Odlučio se Rijera da „prošara“ startnu postavu, tako što je ponovo dao šansu Handelu, Abu Faniju, Balovu i Loizau.

Nisu imali previše ofanzivnih kvalitetnih akcija gosti. I možda nisu zaslužili da nastave pobedonosni niz u Mozzart Bet Superligi. Radnik je očigledno postao jedan od najboljih domaćina lige. Surduličani su stigli do 12. boda kod kuće.

Kada se sve sabere, Radnik je aposlutno zasuženo stavio „stopka“ Albertu Rijeri . U prvom poluvremenu branio se prilično aktivno, pokušavajući da težište igre prebaci na suprotnu stranu. U nastavku se povukao, ne dozvolivši crveno-belima mnogo šansi. Možda jednu ili dve.

Agreisvnim pristupom, uz 16 faulova, sekli su tehnički dobre napade Crvene zvezde, kojih je, ruku na srce, bilo malo. Sve što su dobro radili u polju, gosti su prosipali u poslednjoj trećini. Nije bilo dovoljno u igri Aleksandra Kataija koji je igrao na poziciji centralog napadača, verovatno se čekao i jači doprinos Bugarina Balova.

Dobro je Radnik stojao na terenu. Oslanjao se na intiman odnos sa vrlo brzim veštačkim terenom, na kojem je neka vrsta srpskog Bodo Glimta. I nisu domaći bili samo zainteresovani za defanzivne poslove. Bilo je nešto i iz napadačkog arsenala. Kao kada je Kvarši lepo podvalio loptu za Bogdanovića, ali je Lukasen dobro startovao.

Crvena zvezda je imala dve konkretne prilike. Blizu vođstva crveno-beli su bili posle šuta Kataija koji je Radojičić skrenuo u korner. Istakao se golman Surduličana i posle lažnjaka Luizua. Na kraju imali su domaći sreće posle udarca glavom Lukasena.

Nešto je sve to drugačije izgledalo u nastavku. Možda i pod uticajem indivialnog kvaliteta gostiju, Radnik je povukao poslednju liniju bliže golmanu Radojičiću. Vraćali su brzo posed gosti, lako osvajali lopte na svojoj polovini, ali tamo gde je trebalo da budu najjači – tajac. Previše su kombinovali gosti na kratkom prostoru, pravili potez više, pa je u 60. Minute morao da reabguje Albert Rijera. Pokušao je sa Bukarijem, kasnije I Dijengom Španac da dobije na ofanzivnoj potentnosti. Međutim, malo kvalitetnog sadržaja u napadu je ponudila Crvena zvezda.

Imao je zicer Katai posle centaršuta Bukarija, možda je mogao i reprezentativac Gane posle centaršuta sa suprotnog boka. Radnik Zorana Rendulića je znalački jeo minute Crvenoj zvezdi, sekao joj napade. Dobro pomerao poslednju liniju I činio sve što je potrebno da oteža posao rivalu. Zvezdi je neodstajao i proboj preko boka.

Igrala se viktorija u poslednjih 15 minuta. Radnik se branio sa osmoricom u 16 metara I odbranio.

RADNIK – CRVENA ZVEZDA 0:0

Surdulica

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Sudija: Andrija Stojanović

RADNIK (4-2-3-1): Radojičić 7 – Lazić 7, Abubakar 7, David Stojanović 6,5, Filipović 6 (od 80. Ilić) – Pejović 6 (od 61. Popović), Darko Stojanović 6 (od 79. Jovanović) – Kvarši 6,5, Novaković 6, Džangarovski 6 (od 61. Okori) – Bogdanović 6 (od 71. Zorić).

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Lukasen 6 (od 60. Gudelj), Veljković 6,5, Nakajama 6,5 – Gaštarov 6,5, Elšnik 6 – Hendel 5,.5, Abu Fani 5,5 (od 69. Dijeng) – Luizu 5,5 (od 60. Bukari), Balov 5 (od 60. Kim, od 79. Lučić) – Katai 5.

Igrač utakmice: Radojičić (Radnik).