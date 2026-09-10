UŽIVO: Radnik – Crvena zvezda 0:0

čet. 10.09.26. | 18:57

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RADNIK – CRVENA ZVEZDA 0:0

Surdulica

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Sudija: Andrija Stojanović

RADNIK (4-2-3-1): Radojičić - Lazić, Abubakar, David Stojanović, Filipović (od 80. Ilić) - Pejović (od 61. Popović), Darko Stojanović (od 79. Jovanović) - Kvarši, Novaković, Džangarovski (od 61. Okori) - Bogdanović (od 71. Zorić).

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus – Lukasen (od 60. Gudelj), Veljković, Nakajama – Gaštarov, Elšnik – Hendel, Abu Fani (od 69. Dijeng) – Luizu (od 60. Bukari), Balov (od 60. Kim, od 79. Lučić) – Katai.

tagovi

Albert RijeraMahmudu Badžo
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