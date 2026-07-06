Radnički na pragu velikog posla: Makabi daje milion za Soklera
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 13:46
Pregovori su u poodmakloj fazi
Bio je najskuplje pojačanje u istoriji Radničkog, ali Ester Sokler će se po svemu sudeći višestruko isplatiti kragujevačkom klubu. I zato što je sa 16 golova prošle sezone dobrano pomogao Radničkom da ostane u Mozzart Bet Superligi, a i zato što će sada da vrati sav novac uložen u njega, sa debelom kamatom.
Jer Radnički je za slovenačkog špica svojevremeno Aberdinu platio 225.000 evra, a sada bi mogao da unese značajno više. Prema navodima slovenačkog Sport Kluba Makabi je ozbiljno zagrizao za 27-godišnjeg špica i rešen je da za njega izdvoji otprilike milion evra.
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Ne bi to bio rekord Radničkog, pošto su za veće pare odlazili Milan Aleksić (3.500.000 evra), Bogdan Mirčetić (1.500.000) i Filip Kostić (1.250.000), svi kao mladi igrači, još veliki talenti.
Mozzart Sportu je potvrđeno da su pregovori u poodmakloj fazi, mada nisu još zaključeni. S velikom šansom da epilog bude pozitivan.
Ako i bude negativan, biće to samo zato što će Radnički i Sokler dobiti neku još interesantniju ponudu, jer zna se da je za njega zainteresovan i škotski Malme. No, Makabi je trenutno veliki favorit za Soklerov potpis.