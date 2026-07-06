Radnički na pragu velikog posla: Makabi daje milion za Soklera

Bio je najskuplje pojačanje u istoriji Radničkog, ali Ester Sokler će se po svemu sudeći višestruko isplatiti kragujevačkom klubu. I zato što je sa 16 golova prošle sezone dobrano pomogao Radničkom da ostane u Mozzart Bet Superligi, a i zato što će sada da vrati sav novac uložen u njega, sa debelom kamatom.

Jer Radnički je za slovenačkog špica svojevremeno Aberdinu platio 225.000 evra, a sada bi mogao da unese značajno više. Prema navodima slovenačkog Sport Kluba Makabi je ozbiljno zagrizao za 27-godišnjeg špica i rešen je da za njega izdvoji otprilike milion evra.