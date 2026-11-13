Rafinja razapet u Brazilu: Ljudsko sam biće, ne želim da se povredim! Kritike bole, pogađaju me…

Lavina se na Rafinju obrušila pred novo reprezentativno okupljanje, u kome će Brazil igrati protiv Japana i Singapura, zbog izjava vezanih za to koliko i kako selektor Karlo Ančeloti treba da ga koristi.

„On zna da mora da upravlja mojom minutažom i da bi povreda dovela do toga da budem u lošijem stanju za narednu reprezentativnu pauzu. Razgovarao sam s njim, osećam se veoma dobro, ali još uvek nisam na 100 odsto. Trudim se da učinim sve što mogu da bih bio u najboljoj mogućoj fizičkoj formi“, rekao je Rafinja.

Ove reči izazvale su oštre kritike u Brazilu, deo navijača ga je razapeo, javnost mu nije bila naklonjena, pa je odlučio da istupi i pokuša sve da obrazloži.

„U trenutku kada mi je postavljeno pitanje i kada sam odgovorio, mislio sam da sam jasan u tome šta mislim, bar je u mojoj glavi to tako delovalo. S obzirom na sve kroz šta sam prošao tokom poslednja tri okupljanja, da sam imao tri povrede praktično na istom delu noge, ono što sam želeo da kažem jeste da jednostavno moram da vodim računa o sebi. Očigledno, ne želim da se ponovo povredim. Želim da budem na raspolaganju ne samo reprezentaciji, već i Barseloni“, prokomentarisao je brazilski napadač.

(©Reuters)

Bio je vidno uznemiren što je njegova posvećenost dovedena u pitanje i priznao je da su ga negativne kritike pogodile.

„Normalno je da kritike utiču na nas. Mi smo ljudska bića i, bez obzira na to koliko se trudimo, neke stvari utiču na nas. To je prirodno. Svako ko bi bio na mom mestu, primajući kritike znajući da daje sve od sebe, bio bi pogođen, zabolelo bi ga. Ali, moramo da budemo spremni na kritike, predstavljanje Brazila je ogromna odgovornost“.

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Krenule su priče o njegovoj posvećenosti reprezentaciji Brazila i profesionalizmu, što nikada ranije nije dovođeno u pitanje. Sve to ga je pogodilo i naglasio je da će on biti prvi koji će se povući kada bude osetio da više ne može da doprinese državnom timu u meri u kojoj bi želeo.

„Nažalost, kada nismo fizički spremni, ne možemo da igramo ovde niti u klubu. Takođe sam rekao da ću, ako mi telo dozvoli, uvek dati sve od sebe. Kada budem video da ne mogu fizički da pružim maksimum, biću prvi koji će se povući, pošto sam veoma samokritičan. Da, ono što sam rekao imalo je negativan odjek, iako sam u tom trenutku mislio da sam to dobro objasnio. Ali, nažalost, to je deo igre“.

(©Reuters)

Prisetio se i povrede koju je zadobio tokom Svetskog prvenstva i posledica…

„Bilo je posebno frustrirajuće. To je bio ključni trenutak u mom životu, važan za reprezentaciju, a ja se nisam osećao 100 odsto fizički spremno. Kada si na terenu, ne razmišljaš o nelagodnosti, želiš da pružiš najbolje od sebe. Uvek dajem 100 odsto. Često mi lekari i fizioterapeuti kažu da usporim, ali ne mogu da promenim svoj stil igre. Ipak, telo plaća cenu i treba mu vremena da se oporavi. Bilo je frustrirajuće“.

Iako povređen tretmanom u javnosti, odnos prema reprezentaciji Brazila neće promeniti.

„Od prvog puta kada sam obukao dres reprezentacije, uvek sam jasno stavljao do znanja da želim da budem ovde. Nikada nisam odustao od reprezentacije Brazila i uvek sam činio sve što je moguće da budem tu. Ponekad nisam mogao da dođem, ali sam uvek davao sve od sebe da budem ovde i da nosim dres Selesaa. Za mene je to uvek bila čast i privilegija, i uvek će biti. To se neće promeniti, bez obzira na to koliko dugo budem ovde“, zaključio je Rafinja.