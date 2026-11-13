Kris Silva i zvanično u Partizan Mozzart Betu

Ako je bilo nekih nedoumica i možda briga oko lekarskog pregleda koji je trebalo da prođe Kris Silva, neka svi odahnu i ne brinu bez ikakve potrebe. Kris Silva novi je košarkaš Partizan Mozzart Beta, ozvaničio je beogradski klub, koji je tako i zvanično dobio novu peticu za nastavak sezone i jačanje rotacije i generalno tima.

Medicinski pregledi i sve ostalo birokratski što je trebalo da se odradi, završilo se, pa sada već polako može da ulazi u pogon i da se sprema za debi u crno-belom dresu. Mogao bi da zaigra već za vikend protiv Zadra, pošto Partizan Mozzart Bet navodi da od tada ima pravo nastupa, što znači da bi već u subotu (18.30) mogli da ga gledamo na parketu u Hrvatskoj.