Kris Silva i zvanično u Partizan Mozzart Betu
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 09:17
Sve je rešeno, centar iz Gabona zadužio crno-beli dres
Ako je bilo nekih nedoumica i možda briga oko lekarskog pregleda koji je trebalo da prođe Kris Silva, neka svi odahnu i ne brinu bez ikakve potrebe. Kris Silva novi je košarkaš Partizan Mozzart Beta, ozvaničio je beogradski klub, koji je tako i zvanično dobio novu peticu za nastavak sezone i jačanje rotacije i generalno tima.
Medicinski pregledi i sve ostalo birokratski što je trebalo da se odradi, završilo se, pa sada već polako može da ulazi u pogon i da se sprema za debi u crno-belom dresu. Mogao bi da zaigra već za vikend protiv Zadra, pošto Partizan Mozzart Bet navodi da od tada ima pravo nastupa, što znači da bi već u subotu (18.30) mogli da ga gledamo na parketu u Hrvatskoj.
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Nekadašnji NBA košarkaš stigao je u četvrtak popodnevnim časovima u Beograd, kada je Partizan Mozzart Bet objavio na društvenim mrežama da i definitivno dobija centra, samo da medicinski pregledi budu uspešni, kako se navelo na društvenim mrežama. To je definitivno i rešeno tokom dana, čekalo se samo zvanično saopštenje, koje je u petak u ranim jutarnjim časovima beogradski tim objavio i sada samo da Kris Silva se spremi za debi protiv Zadra ili da makar bude sa ekipom u Hrvatskoj. Mogao bi da odmah zaigra jer je svakako u takmičarskom ritmu.
Do sada je ove sezone odigrao tek šest minuta na četiri utakmice za Fenerbahče i ima u proseku 1,8 poena i 1,2 skokova, što i ne može mnogo da kaže na tako minimalan boravak na parketu u Evroligi. Nije imao mesta u istanbulskom velikanu jer je postala i gužva na centarskoj poziciji od kada je došao Dvajt Pauel, tako da je bivši student Univerziteta Južna Karolina zameni Tursku Srbijom.
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Partizan Mozzart Bet sada u centarskoj rotaciji uz Krisa Silvu ima Kevarijusa Hejsa, Tonjea Džekirija i Žofrija Lovernja, pa je pitanje hoće li možda iskusni Francuz ispasti iz protokola, konkretno iz registrovanih igrača Evrolige gde može da se ima 16 aktivnih košarkaša, a crno-beli ih u sastavu imaju 17.
To je sada neka druga briga za Đoana Penjaroju, koji je zasad rešio makar sve što se tiče centarske linije.