Ova filozofija je primenjiva i na Evroligu, samo su brojevi utakmica manji jer se u elitnom takmičenju igra 38 utakmica, a ne 82. I ako uzmemo u obzir da je pre tri kola Crvena zvezda razbila Makabi Tel Aviv trojkama u susretu u kome je sve ušlo u koš, duel sa Real Madridom pripao bi ovoj drugoj kategoriji. Kraljevski klub je dao čak 17 trojki, za dva na oko deluje da nije ni promašio i prosto Zvezda nije imala šanse u Španiji.

Čuveni NBA trener i dvostruki šampion sa Detroit Pistonsima Čak Dejli imao je jednu odličnu filozofiju. Smatrao je da tokom NBA sezone (82 utakmice) postoji 10 mečeva koje ćete pobediti bez obzira na sve. Šta god uradili, sve vam ulazi i niko ne može da vas zaustavi. Isto tako, postoji oko 10 utakmica koje ćete izgubiti bez obzira na sve. Lopta jednostavno neće u koš, umorni ste, protivnik pogađa sve i ništa ne pomaže.

Suština Dejlijeve filozofije jeste da igrači ne treba da padaju u depresiju posle teških poraza, niti da polete posle pobeda. Međutim, u Madridu je bilo uočljivo nešto što nema veze sa brojevima i statistikom. A to su neodgovornost i neozbiljnost Čime Monekea i Džereda Batlera. Da budemo iskreni, Monekeov govor tela je ove sezone bolji nego prošle. I dalje igra sa velikom energijom, popravio je šut i u globalu ima manje bubica uz standardnu interakciju sa navijačima. Ali, u Madridu je za samo tri sekunde zakopao Crvenu zvezdu toliko duboko da je bilo nemoguće za crveno-bele da nađu put nazad na površinu. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Nakon što je Real Madrid poveo sa 44:20 na startu druge četvrtine, srpski predstavnik je konačno rešio da se pojavi u prestonici Španije. Krenuo je da igra odbranu, da napada u tranziciji, razigrao se Tajson Karter koji je u jednom momentu vezao devet poena i veoma brzo je Zvezda smanjila zaostatak na samo sedam poena. Potpuno rasulo domaćina sprečio je Haime Pradilja trojkom iz kornera, a onda je Moneke stupio na scenu i u 19. minutu rešio utakmicu u korist domaćina. Nik Vajler Beb je preveo loptu i dodao do Monekea na desnih 45 stepeni. Nigerijac je napravio fintu polaska i podigao se na šut baš preko Pradilje. Problem je što je to uradio posle 10 sekundi napada... bacio je erbol iz kog je pukla kontra. Pradilja je išao jedan na nula, Moneke ga je jurio i snažno faulirao. Komotno je Robert Lotermozer mogao da svira i nameran faul, ali svakako je Pradilja sa još dva poena dodatno udaljio Real.

Naravno da Moneke može da odigra loše. To nije problem, ali jeste što je sa dva poteza uništio samopouzdanje cele ekipe koja je sa -24 došla do -7. Evidentno su svi pali posle toga, o čemu svedoči start Real Madrida u drugom poluvremenu koji je brzo lišio crveno-bele svake nade u povratak i preokret. 20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25) Sa druge strane, tu je Džered Batler. Amerikanac ove godine ne igra dobro. Uzrok je verovatno mnogo bolji skauting protivnika koji sada poznaju Batlera. Mada i sistem Ibona Navara u kome lucidni bek i dalje traži ulogu pored Krisa Džonsa, Nika Vajlera Beba i Tajsona Kartera koji su se već nametnuli. Protiv Real Madrida, Batler je bio na 1/6 iz igre, a nije blistao ni protiv Olimpijakosa (takođe 1/6), Partizan Mozzart Beta (3/12), Asvela (0/6) i Efesa (1/6). Ostali mečevi su bili solidni, protiv Hapoela iz Tel Aviva (19 poena) i Makabija iz Tel Aviva (21 poen) odlični, međutim nije to ono što se od Batlera očekuje. Odgovornost kada je teško uglavnom preuzima Kris Džons, tokom samih utakmica glavni igrač je Džordan Nvora i Batler malo iskače iz Navarovog šablona. Statičan je bez lopte, a kad je dobije, kao da pokušava na silu da dođe do poena.