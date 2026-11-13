NBA ne prašta: Pesnica u lice, automatska suspenzija

Još od mlađih dana je poznat Markus Smart kao igrač koji ima kratak fitilj i lako može da plane u duelu sa protivničkim košarkašima, još kada ga neko isprovocira ili malo čačne, velike su šanse da će doći do opšteg haosa. Tako je bilo i protiv Golden Stejt Voriorsa u noći između srede i četvrtka, kada je nasrnuo na Čarlsa Besija i na kraju je suspendovan, pa će morati na kratak, prinudni odmor.

NBA liga je u noći između četvrtka i petka saopštila da je zbog udarca Besija u lice tokom te neprijatne situacije, zaradio tri utakmice suspenzije i da će morati da pauzira zbog toga što je odlučio da podseti na stare dane, kada su se igrači redovno makljali na parketu.