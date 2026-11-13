NBA ne prašta: Pesnica u lice, automatska suspenzija
Vreme čitanja: 3min | pet. 13.11.26. | 09:50
Markus Smart moraće na (kratku) pauzu
Još od mlađih dana je poznat Markus Smart kao igrač koji ima kratak fitilj i lako može da plane u duelu sa protivničkim košarkašima, još kada ga neko isprovocira ili malo čačne, velike su šanse da će doći do opšteg haosa. Tako je bilo i protiv Golden Stejt Voriorsa u noći između srede i četvrtka, kada je nasrnuo na Čarlsa Besija i na kraju je suspendovan, pa će morati na kratak, prinudni odmor.
NBA liga je u noći između četvrtka i petka saopštila da je zbog udarca Besija u lice tokom te neprijatne situacije, zaradio tri utakmice suspenzije i da će morati da pauzira zbog toga što je odlučio da podseti na stare dane, kada su se igrači redovno makljali na parketu.
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Do incidenta je došlo posle jakog duela Smarta i Besija, koji su se praktično rvali u pozicioniranju. Njih dvojica nastavila su sa provokacijama i teškim rečima posle tog duela, a onda je bek Hjustona prišao centru Golden Stejta i udario ga pesnicom. Ostali igrači i sudije odmah su reagovali kako bi sprečili dalju eskalaciju sukoba. Trener Roketsa Ime Udoka posle utakmice rekao je da je Smart bio nezadovoljan jer mu je Besi tokom fizičkog duela navodno savio lakat koji je ranije povredio.
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Centar Golden Stejta, međutim, imao je drugačije viđenje situacije. Optužio je Smarta za agresivnu igru tokom čitavog susreta i kritikovao njegovu odluku da udari protivnika. Bilo kako bilo, pred kraj treće četvrtine je došlo do tog sukoba, a Smart je odmah isključen čim su sudije pregledale snimak i preinačile njegov prekršaj u nesportsku grešku druge kategorije. To automatski znači da mora napolje.
Zbog suspenzije, Smart neće biti na raspolaganju Hjustonu u naredna tri meča, protiv Jute Džez, Vašington Vizardsa i Majami Hita. Očekuje se da će pravo nastupa ponovo imati 18. novembra, kada Roketsi igraju protiv Indijana Pejsersa. Može da bude mali problem za Rakete, da igraju bez jednog od najiskusnijih igrača, ujedno i nekadašnjeg defanzivca godine.
Iskusni bek važan je deo ekipe od dolaska u Hjuston, a ove sezone prosečno beleži 8,3 poena, 2,6 skokova i dve asistencije po utakmici.
NBA večeras
01.00 (1,28) Orlando (17,00) Milvoki (4,30)
01.00 (3,70) Indijana (16,00) Njujork (1,35)
02.00 (2,65) Nju Orleans (16,00) Memfis (1,60)
02.00 (3,70) Čikago (16,00) Atlanta (1,35)
02.00 (1,80) Majami (15,00) Klivlend (2,25)
02.30 (1,07) Hjuston (25,00) Juta (9,00)
03.30 (1,20) San Antonio (19,00) Golden Stejt (5,50)
04.00 (6,00) Sakramento (20,00) Portland (1,17)
04.30 (3,70) LA Klipers (16,00) Oklahoma Siti (1,35)
*** kvote su podložne promenama