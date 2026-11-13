Hari Kejn: Poketino me digao u špic, Murinjom u nebesa; sledeći ciljevi LŠ i titula s Engleskom
Vreme čitanja: 3min | pet. 13.11.26. | 09:50
Kad pričamo o toj Ligi šampiona, Kejn se nada – bar jednoj
Uvek odmeren, uvek – ubitačan. Hari Kejn sigurno nije najveći fudbaler koga ste ikada gledali, ali jeste od onih što ih uvek volite. Nikada ne razočaraju, nikada ne iritiraju. A dobri su, toliko dobri da je Englez zvanično proglašen za najboljeg fudbalere planete u 2026. po izboru Frans fudbala koji uručuje kultnu Zlatnu loptu. S tim da ta nagrada ne znači da je 33-godišnji golgeter zatvorio pun krug,
Naprotiv, ima on još ambicija.
“Voleo bih da za pet godina mogu da kažem da sam sa Bajernom osvojio barem jednu Ligu šampiona i titulu sa Engleskom”, kaže Kejn u intervjuu za Šport bild.
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O samoj Zlatnoj lopti…
“Zaista sam ponosan i srećan. Naravno, voleo bih da je osvojim opet, ali znam da ima mnogo sjajnih igrača koji imaju istu šansu. Videćemo. Ima i nekoliko Bajernovih fudbalera koji bi mogli da je osvoje. Majkl Olise je ove sezone bio u top 10, a i sad je tako dobro krenuo tako da on definitivno ima šanse”.
Najzanimljiviji deo intervjua ipak se verovatno ticao Kejnovog stila igre, jer on nije klasičan sidraš koji čeka loptu u kaznenom prostoru. Zbog toga i pitanje: da li može sebe da zamisli u nešto povučenijoj ulozi, kao plejmejkera u vezi?
“Voleo bih da probam. U Totenhemovoj akademiji sam čak igrao u vezi na razim pozicijama. Kada sam ulazio u prvi tim kod Maurisija Poketina on me je video kao devetku zbog toga što sam davao golove i često se ubacivao iza protivničke odbrane”.
Ipak, još jedno veliko trenersko ime, još veće u stvari, posebno je zaslužno za Kejnov razvoj.
“Kad je stigao Žoze Murinjo, on je moju igru digao na nivo iznad, jer mi je dao toliko slobode. Znao sam da je pas igra jedna od mojih najjačih karakteristika i da bih, ako bi se spustio dublje, mogao da dobro kontrolišem loptu čak i pod pritiskom. Te sezone sam imao i najviše asistencija i najviše golova u Premijer ligi”.
U Minhenu kod Vensana Kompanija…
“Imamo dosta slobode, naš stil igre. Ne samo ja, već i drugi igrači. Možemo da se spustimo i na našu polovinu terena i da utičemo na igru. Mnogo mi je pomogao poslednjih godina, tu je i iskustvo razumevanja igre naravno. Oduševljen sam što mogu sve to da radim, a da i dalje postižem golove. Prošle sezone sam postigao više golova nego bilo kada pre. To pokazuje da ne postoji samo jedan način da se igra fudbal ili postižu golovi. Mnogo je načina”.
Veliku ulogu o tom jurišu na Zlatnu loptu je naravno imao sam Bajern kao klub. Jer Kejn je u Minhen stigao bez ijednog važnog trofeja. Sve se brzo promenilo.
“Konstantno igraš velike utakmice, osvajaš titule, postižeš golove. Znam sam da je ovo okruženje u kome bih mogao da dosegnem nivo koji ljudi od mene nisu videli. Transfer u Bajern mi je pomogao da to uradim. Tim, celo okruženje.”
Ostalo je doduše nešto što Kejn nije uspeo da uradi, a bio je blizu. Sa 213 golova u Premijer ligi drugi je na listi najboljih strelaca od osnivanja tog takmičenja. Ispred je samo Alan Širer sa 260. Razmišlja li Kejn o tome da se vrati u Englesku i pokuša opet.
“Ne bih mogao da isključim tu opciju, ali to nije moj fukus trenutno. Moj fokus je trenutno na Bajernu… Iznad svega, svi želimo da osvojimo tu Ligu šampiona”.