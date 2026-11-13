Hari Kejn: Poketino me digao u špic, Murinjom u nebesa; sledeći ciljevi LŠ i titula s Engleskom

O samoj Zlatnoj lopti…

“Zaista sam ponosan i srećan. Naravno, voleo bih da je osvojim opet, ali znam da ima mnogo sjajnih igrača koji imaju istu šansu. Videćemo. Ima i nekoliko Bajernovih fudbalera koji bi mogli da je osvoje. Majkl Olise je ove sezone bio u top 10, a i sad je tako dobro krenuo tako da on definitivno ima šanse”.

Najzanimljiviji deo intervjua ipak se verovatno ticao Kejnovog stila igre, jer on nije klasičan sidraš koji čeka loptu u kaznenom prostoru. Zbog toga i pitanje: da li može sebe da zamisli u nešto povučenijoj ulozi, kao plejmejkera u vezi?

“Voleo bih da probam. U Totenhemovoj akademiji sam čak igrao u vezi na razim pozicijama. Kada sam ulazio u prvi tim kod Maurisija Poketina on me je video kao devetku zbog toga što sam davao golove i često se ubacivao iza protivničke odbrane”.

Ipak, još jedno veliko trenersko ime, još veće u stvari, posebno je zaslužno za Kejnov razvoj.

“Kad je stigao Žoze Murinjo, on je moju igru digao na nivo iznad, jer mi je dao toliko slobode. Znao sam da je pas igra jedna od mojih najjačih karakteristika i da bih, ako bi se spustio dublje, mogao da dobro kontrolišem loptu čak i pod pritiskom. Te sezone sam imao i najviše asistencija i najviše golova u Premijer ligi”.