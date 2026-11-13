Proleter je nezaustavljiv otkad se raspucao Silađi

Iako se tim značajno promenio, Vladimir Silađi je ostao bitan deo ekipe. Kao jedan od najiskusnijih, povremeno nosi i kapitensku traku, a nije još uvek propustio nijedan meč ove sezone.

I što je najbitnije za Proleter, Silađi je u poslednja dva meseca ozbiljno proradio i podsetio na dane iz TSC-a. Postigao je četiri gola u poslednjih sedam kola i nosi velike zasluge za to što su Zrenjaninci u tom periodu neporaženi.

17.00: (2,10) Dubočica (3,45) Proleter 023 (3,15)

Seriju je započeo golom za vođstvo protiv Jedinsta iz Uba (3:0), na asistenciju Vukašina Radosavljevića, krajem septembra. U narednom kolu je iz penala doneo vođstvo i protiv Spartaka u Subotici, u zasad najubedljivijoj pobedi u kratkoj klupskoj istoriji (6:0).

Sa nizom bitnih golova Silađi je nastavio na gostovanju u Smederevu (1:1), gde je na asistenciju Marka Stankovića pogodio za 1:0, a potom je početkom novembra bio strelac jedinog pogotka u pobedi nad Loznicom na Karađorđevom parku.

Sada je sa pet golova i tri asistencije najefikasniji igrač Proletera 023, a tu dobru formu će pokušati da potvrdi i ovog petka od 17 časova, kada Zrenjaninci budu gostovali Dubočici u Leskovcu na otvaranju 18. kola Mozzart Bet Prve lige.

Zahvaljujući seriji odličnih rezultata Proleter je sada u trci za plasman u plej-of, odnosno doigravanje za promociju u Mozzart Bet Superligu. Zasad plasman u elitni rang ne deluje kao realan cilj za Proleter, jer drugoplasirani Javor ima 12 bodova više, ali plej-of bi banatskom klubu doneo mir, jer ne bi se onda brinulo za opstanak.

Slično doduše razmišljaju i u Leskovcu. Dubočici je za ovu sezonu najbitnije da sačuva drugoligaški status, jer prošle sezone to na terenu nije uspela da uradi. Ispala je iz lige, pa je administrativnim putem vraćena posle odustajanja Mladosti GAT. Tim koji trenira Albert Nađ je sklapan naknadno, kada je već takmičenje počelo, pa su zato rezultati na početku prvenstva bili slabi. U poslednjih pet kola ipak je Dubočica konačno pokazala koliko kvalitetnu ekipu je uspela da sklopi, sa tri pobede u tom periodu se probila čak do petog mesta na tabeli.

Interesantno, Leskovčani i Zrenjaninci su u prvih 17 kola primili po 18 golova, te su po tom parametru među ekipama sa najboljim odbranama. Manje puta je lopta završavala samo u mrežama Voždovca (15), OFK Vršca (16) i Napretka (17). Kod današnjih rivala je razlika u tome što je Proleter dao šest golova više (24:18), ali uprkos tome ima četiri boda manje.

Dobra vest za Dubočicu je što se od povrede oporavio najbolji strelac ekipe David Ivić (poput Silađija postigao pet golova), koji je u prošlom kolu ušao u finišu utakmice sa Loznicom (2:1).

U prvom susretu Dubočica je sredinom avgusta kao gost savladala Proleter sa 3:2. Međutim, tada se meč igrao u Senti pošto Karađorđev park još nije doteran za Prvu ligu, a obe ekipe su se još tražile posle velikog broja transfera tokom leta. Nisu još ni imale kompletirane timove, tako da je solidan broj igrača koji tada još nisu ni bili u klubovima, a koje ćemo gledati ovog popodneva na terenu. Uz sve to, Proleter je u međuvremenu promenio trenera, Nikolu Stojanovića početkom septembra zamenio Igor Savić, tako da nas sigurno očekuje znatno drugačiji duel ova dva tima od prethodnog.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO

Petak

17.00: (2,10) Dubočica (3,45) Proleter 023 (3,15)

Subota

13.00: (3,00) Teleoptik (3,80) Spartak Subotica (2,05)

16.00: (1,62) Borac 1926 (3,80) Loznica (5,00)

Nedelja

13.00: (2,95) OFK Vršac (3,30) Javor (2,25)

16.00: (2,70) Metalac (3,15) Napredak (2,50)

16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)

Ponedeljak

13.00: Bor 1919 - Smederevo

13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)

***Kvote su podložne promenama