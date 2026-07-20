Raspade se moćan tim: Ode još jedan, ali je makar u kasi 100.000.000 evra!

Nije ni bez Pedra Gonsalveša, međutim, publika na tribinama stadiona „Žoze Alvalade“ moraće da se navikne na život bez krilnog napadača, jer se popularni Pote nalazi pred izlaznim vratima i do kraja sedmice će zvanično napustiti Sporting. Iako se pominjalo da bi u nekim varijantama mogao da pređe u Milan, a navodno ga je i Sesk Fabregas zvao u Komo, zov arapskog novca je presudio, pa će 28-godišnji ofanzivac takođe otići na Bliski istok. Gonsalveš će pojačati Al Diridža, na čijoj klupi sedi njegov sunarodnik Bruno Laž, nekadašnji trener Benfike.

Sam transfer biće vredan najmanje 20.000.000 evra, a u nekim projekcijama čak i 30.000.000. Ugledni list A Bola navodi da je to još uvek rastegljiv pojam i da će sve zavisiti od finiša pregovora koje u ime Potea vodi uticajni agent Žorž Mendeš. Kako god da se oni završe, Sporting će u samo nekoliko sedmica inkasirati ukupno 100.000.000 evra samo na trojici igrača koji su godinama pravili razliku. U upravi kluba su shvatili da je šampionski ciklus definitivno završen i da bi kompletan tim trebalo temeljno redizajnirati.

Zato su već dovedeni Serhi Altimira iz Betisa, Isa Dumbija iz Venecije, Pedro Lima iz Aveša, Rodrigo Salasar iz Brage i Silas Andersen iz Hekena, dok je na pozajmicu iz Čelsija angažovan mladi Džesi Deri. Sve je to verovatno deo šireg posla u kome je klubu iz Londona prodat 19-godišnji desnokrilni napadač Žovani Kvenda za čak 50.000.000 evra, iako je prošle sezone uglavnom ulazio sa klupe.

Dodajmo i to da je Japancu Hidemasi Moriti zvanično istekao ugovor, dok je Napoli otkupio Brazilca Alisona Santosa posle pozajmice iz prošle sezone. Lisabon čeka potpuno nova fudbalska era.