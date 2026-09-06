Raspucani Milovanović je sada drugi strelac kazahstanske lige (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 19:50
Srpski napadač je sa dva pogotka doneo Tobolu pobedu nad Ulitauom sa 3:1 (1:1)
Letošnji rival Partizana u kvalifikacijama za Ligu konferencije, Tobol, teško da će i naredne sezone nastupati na međunarodnoj sceni. Šest kola pre kraja prvenstva Kazahstana je tek sedmi na tabeli, ima 11 bodova manje od četvrtoplasiranog Okžetpesa. Ipak, dokle god postoji nada Tobol će se boriti za Evropu, pokazao je to i ove nedelje pošto je u 25. kolu savladao Ulitau sa 3:1 (1:1).
Ako ništa, posebnu motivaciju će imati srpski fudbaler Uroš Milovanović, prvi špic tima iz Kostanaja. Nekadašnji centarfor niškog Radničkog, Radnika iz Surdulice i TSC-a se bori za zvanje najboljeg strelca Premijer lige Kazahstana, a sa dva gola protiv Ulitaua se probio na drugo mesto na tabeli. Ukupno je postigao devet pogodaka, jedan manje od Astaninog Hrvata Marina Tomasova.
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Sa visinom od 190 centimetara 25-godišnji Srbin je apsolutni gospodar protivničkih šesnaesteraca. Igra glavom mu je najjače oružje, ali ovog vikenda je oba gola dao nogom. I to na sličan način.
Prvi je postigao već u 16. minutu. Amin Talal je ubacio loptu sa desnog krila, a Milovanović se dobro kretao i našao na pravom mestu. Nije mu bilo teško da zatrese mrežu.
Izjednačio je Ulitau u 37. minutu golom Aslana Ahmedova, a prednost Tobolu je u 60. minutu vratio Vitali Lisakovič na asistenciju nekadašnjeg igrača IMT-a Aleksandra Zujeva. Delovalo je da će se tim rezultatom i završiti utakmica, ali to nije dozvolio Milovanović,
Igrao se 91. minut, Utilau je krenuo malo rizičnije po bod i ostavio je previše prostora na svojoj polovini za kontranapade. Iskoristio je to Šaslan Žumašev, asistirao je Milovanoviću sa desnog krila, a srpski napadač takve situacije lako rešava.
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