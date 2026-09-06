Raspucani Milovanović je sada drugi strelac kazahstanske lige (VIDEO)

Sa visinom od 190 centimetara 25-godišnji Srbin je apsolutni gospodar protivničkih šesnaesteraca. Igra glavom mu je najjače oružje, ali ovog vikenda je oba gola dao nogom. I to na sličan način.

Prvi je postigao već u 16. minutu. Amin Talal je ubacio loptu sa desnog krila, a Milovanović se dobro kretao i našao na pravom mestu. Nije mu bilo teško da zatrese mrežu.

Izjednačio je Ulitau u 37. minutu golom Aslana Ahmedova, a prednost Tobolu je u 60. minutu vratio Vitali Lisakovič na asistenciju nekadašnjeg igrača IMT-a Aleksandra Zujeva. Delovalo je da će se tim rezultatom i završiti utakmica, ali to nije dozvolio Milovanović,

Igrao se 91. minut, Utilau je krenuo malo rizičnije po bod i ostavio je previše prostora na svojoj polovini za kontranapade. Iskoristio je to Šaslan Žumašev, asistirao je Milovanoviću sa desnog krila, a srpski napadač takve situacije lako rešava.

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