Melje Seolov Augzburg, lider Bundeslige: Maksimalnih šest bodova i gol-razlika 7:1
Vreme čitanja: 7min | ned. 06.09.26. | 19:46
Četiri gola smestio je u mrežu rivala tim doskorašnjeg beka Crvene zvezde na teškom gostovanju u Frankfurtu
Bajka u Bavarskoj na početku bundesligaške sezone, ali ne u Minhenu, već u Augzburgu. Na vrhu nemačkog fudbala stoji ime koje niko nije očekivao. Augzburg je lider posle dva kola. Ekipa čiju defanzivnu liniju odnedavno čini doskorašnji desni bek Crvene zvezde, Jong Vu Seol, protutnjala je kroz Frankfurt i nakon preokreta u drugom poluvremenu savladala domaći Ajntraht 4:1 (0:1), čime je posle dva kola zadržala maksimalan učinak uz impresivnu gol-razliku 7:1. Maksimalnih šest bodova imaju još i Elverzberg, Frajburg i Dortmund. Inače, Seol je na ovoj utakmici u igru ušao u 71. minutu pri rezultatu 3:1.
Strateg Ajntrahta Adi Hiter nadao se prvoj pobedi u sezoni pred domaćim navijačima, pogotovo nakon što je njegova ekipa u prvom kolu prosula dva gola prednosti u Berlinu protiv Uniona. Sve je počelo savršeno za Orlove. Već u 6. minutu, nakon sjajnog centaršuta raspoloženog Ebnutaliba (dao het-trik u prvom kolu), Burkart je udarcem glavom pogodio desni ugao za 1:0. Frankfurtski tim delovao je vrlo energično, nizale su se šanse, a samo su odbrane golmana Damena i neverovatna količina sreće spasili goste ubedljivijeg minusa pre odlaska na odmor.
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Međutim, Augzburg je na drugo poluvreme istrčao kao potpuno druga ekipa, rešena da skupo proda kožu, a Ajntraht je potpuno izgubio nit igre. Mladi Arijon Ibrahimović, koji je dobio šansu od starta kao debitant (došao iz Bajerna u finišu prelaznog roka) umesto povređenog Kadea, krunisao je svoju dobru partiju udarcem glavom golom za izjednačenje. Ispostavilo se ipak da je poslednji loptom igrao Elijas Baum iz Ajntrahta pa mu je pripisan autogol.
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Ključni momenat koji je preokrenuo tok utakmice desio se već u sledećem minutu. Čuvar mreže domaćih, Noa Atubolu, napravio je katastrofalnu, neshvatljivu grešku koju je hladnokrvno iskoristio Robin Felhauer i doneo potpuni preoket i šok na tribinama. Taj kiks je potpuno presekao domaći tim, a Augzburg je osetio krv.
Sve je praktično rešio Aleksis Klod-Moris. Francuz, koji se tek oporavio od povrede i ušao sa klupe, postigao je prelep gol unutrašnjim delom stopala u 65. minutu, ostavivši nemoćnog Atubolua bez ikakve šanse. Bio je to savršen povratak na teren i mat u tri poteza kojim je Ajntrahtu definitivno izvučen utikač.
U poslednjim trenucima meča prelep gol direktno iz slobodnog udarca dao je Fabijan Rider za konačnih 4:1.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
Borusija Menhengladbah - Elverzberg 3:4 (2:1)
/Bolin 12, 44, Skeli 56 - Mokva 29, Kratenmaher 66, 90+2, Kajdel 80/
Bajer Leverkuzen - Union Berlin 4:0 (2:0)
/E. Fernandez 1, Medina 28, Šik 48, Maza 66/
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:3 (1:0)
/Avdulahu 45, Lemperle 54 - Girasi 61, Fabio Silva 66, Hajdari 86ag/
Paderborn - Frajburg 0:1 (0:1)
/Egeštajn 26/
Verder - Lajpcig 3:1 (1:0)
/Dinkči 4, Filkrug 68, Gril 80 - Baku 90+5/
Šalke - Bajern 0:0
Nedelja
Hamburger - Majnc 0:5 (0:2)
/Beker 19, Mvene 41, Tic 49, 83, Kenigsderfer 90+2/
Ajntraht Frankfurt - Augzburg 1:4 (1:0)
/Burkart 6 - Baum ag 46, Felhauer 47, Klod Moris 65, Rider 89/