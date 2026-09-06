Melje Seolov Augzburg, lider Bundeslige: Maksimalnih šest bodova i gol-razlika 7:1

Bajka u Bavarskoj na početku bundesligaške sezone, ali ne u Minhenu, već u Augzburgu. Na vrhu nemačkog fudbala stoji ime koje niko nije očekivao. Augzburg je lider posle dva kola. Ekipa čiju defanzivnu liniju odnedavno čini doskorašnji desni bek Crvene zvezde, Jong Vu Seol, protutnjala je kroz Frankfurt i nakon preokreta u drugom poluvremenu savladala domaći Ajntraht 4:1 (0:1), čime je posle dva kola zadržala maksimalan učinak uz impresivnu gol-razliku 7:1. Maksimalnih šest bodova imaju još i Elverzberg, Frajburg i Dortmund. Inače, Seol je na ovoj utakmici u igru ušao u 71. minutu pri rezultatu 3:1.

Strateg Ajntrahta Adi Hiter nadao se prvoj pobedi u sezoni pred domaćim navijačima, pogotovo nakon što je njegova ekipa u prvom kolu prosula dva gola prednosti u Berlinu protiv Uniona. Sve je počelo savršeno za Orlove. Već u 6. minutu, nakon sjajnog centaršuta raspoloženog Ebnutaliba (dao het-trik u prvom kolu), Burkart je udarcem glavom pogodio desni ugao za 1:0. Frankfurtski tim delovao je vrlo energično, nizale su se šanse, a samo su odbrane golmana Damena i neverovatna količina sreće spasili goste ubedljivijeg minusa pre odlaska na odmor.