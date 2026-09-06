Vatromet delija: Srećan ti rođendan, kućo

Nije nikakav jubilej, ali jeste povod za svečanost. Nije to mala tradicija. Traje, evo, već 63 godine koliko je stadion “Rajko Mitić“, popularno nazivan i beogradskom “Marakanom“, dom fudbalera Crvena zvezda. I kuća, kako to sami vole da kažu, svih njenih navijača.

Otud i velika bakljada na tribine, a iznad one severne i vatromet u znak 63. rođendana najvećeg srpskog stadiona. Otvorenog 1. septembra 1963, na utakmici protiv Rijeke kada je 55.000 navijača na još nedovršenim tribinama pratilo pobedu nad Rijekom od 2:1.