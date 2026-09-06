Vatromet delija: Srećan ti rođendan, kućo
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Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 20:27
Navijači Zvezde proslavili 63. rođendan popularne "Marakane"
Nije nikakav jubilej, ali jeste povod za svečanost. Nije to mala tradicija. Traje, evo, već 63 godine koliko je stadion “Rajko Mitić“, popularno nazivan i beogradskom “Marakanom“, dom fudbalera Crvena zvezda. I kuća, kako to sami vole da kažu, svih njenih navijača.
Otud i velika bakljada na tribine, a iznad one severne i vatromet u znak 63. rođendana najvećeg srpskog stadiona. Otvorenog 1. septembra 1963, na utakmici protiv Rijeke kada je 55.000 navijača na još nedovršenim tribinama pratilo pobedu nad Rijekom od 2:1.
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Ostaće upamćeno i da je prvi gol, još pre te utakmice, u duelu pionira Zvezde i Jedinstva iz Zemuna, postigao Trifun Mihajlović, no, o tome ste već i-ha puta mogli da čitate, opširno i u “premotavanju“ Predraga Dučića pod naslovom: “Da zastrpam rupu? Ni mrtav“.
Sad je trenutak samo da se obeleži. Zaslužila je. Igrale su tu neke od najvećih legenti svetskog fudbala, a i o tome smo pisali OVDE.