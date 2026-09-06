Fener i Armani se borili kao da je Evroliga već počela

Dramatična završnica donela je pravu reviju važnih pogodaka. Ar Džej Kol i Mozes Rajt nosili su napad Milana, dok su sa druge strane odgovarali Vil Klajburn i Vejd Boldvin. Odluka o pobedniku pala je u samom finišu: nakon što je Alek Piters pogodio slobodno bacanje za izjednačenje, krilni košarkaš Fenerbahčea Brekston Ki preuzeo je odgovornost i postigao ključne poene za vođstvo turskog tima. U poslednjem napadu Armanija, Mozes Rajt je promašio šut za preokret, čime je Fenerbahče sačuvao minimalnu prednost i proslavio trijumf.

U redovima pobedničkog tima najefikasniji je bio iskusni Vil Klajburn sa 13 poena i 4 skoka. Novajlija Džoni Džuzang dodao je 12 poena, dok je Vejd Boldvin utakmicu završio sa 10 postignutih poena i 5 skokova.

Kod Armanija se ponovo istakao Mozes Rajt, koji je bio prvi strelac meča sa 20 poena i 3 ukradene lopte. Odlično izdanje prikazao je i Ar Džej Kol sa 17 poena, 4 skoka i 7 asistencija, dok je Alek Piters ostvario dabl-dabl učinak upisavši 11 poena i 11 skokova.