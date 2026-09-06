Vaso Adžić je sila, ali je spas za Bolonju došao u nadoknadi
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 20:16
Artem Dovbik prvim golom u sezoni oteo pobedu Sasuolu - 2:2
Kako je počelo, mogao bi Vasilije Adžić da bude jedan od glavnih igrača Sasuola u ovoj sezoni. Crnogorski biser je najpre u Kupu Italije bio strelac protiv Čezene, u prethodnom kolu protiv Torina je upisao asistenciju, a danas je ponovo bio strelac, ovog puta protiv Bolonje. Pozajmljeni igrač Juventusa odigrao je najbolji meč od početka sezone, ali je gol Artema Dovbika u petom minutu nadoknade doneo bod ekipi Domenika Tedeska - 2:2.
Skoro sve dobro što se dešavalo u napadu Sasuola bilo je proizvod kreacije crnogorskog reprezentativca i na kraju je nagrađen golom u 56. minutu. Ušao je u kazneni prostor, prošao Torbjorna Hegema i poslao loptu iza leđa Lukaša Skorupskog. Izgledalo je da će to biti dovoljno ekipi Alberta Akvilanija da dođe do pobede, pošto su igrači Bolonje sve više ulazili u nervozu kako se utakmica bližila kraju.
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Imao je Adžić pored gola još nekoliko dobrih poteza, čak je spremio šansu saigraču, imao još tri pokušaja, retko je grešio u pasu, ali džaba kad njegovi saigrači nisu mogli da sačuvaju prednost. Sasuolo je do vođstva došao u 19. minutu preko Džoša Doiga u akciji u kojoj je ključnu ulogu imao upravo Adžić dodavanjem u prostor za Činkegrana, ali je domaćin uspeo da se vrati preko Roberta Pikolija početkom drugog dela.
Ko zna kako bi se utakmica dalje odvijala da je Domeniko Berardi bolje reagovao na lošu reakciju Skorupskog kod rezultata 2:1. Bila je to situacija iz koje najbolji igrač Sasuola retko kad greši, ali je ovog puta promašio. Pokušavala je Bolonja da dođe do izjendačenja, ali je to uglavnom izgledalo stihijski sa mnogo pokušaja iz daljine. Kad je izgledalo da spasa nema, ukazao se Artem Dovbik.
Ukrajinac od dolaska iz Rome nije pokazao ništa, međutim, u prvom minutu nadoknade je iskoristio kiks Arijaneta Murića i postigao prvenac u dresu novog kluba. Samim tim i oteo pobedu Sasuolu.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
Parma - Monca 1:1 (0:1)
/Lontani 60 - Robinson 38/
Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)
/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/
Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)
/Pikoli 50, Dovbik 90+1- Doig 19, Adžić 56/
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
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