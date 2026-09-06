Vaso Adžić je sila, ali je spas za Bolonju došao u nadoknadi

Imao je Adžić pored gola još nekoliko dobrih poteza, čak je spremio šansu saigraču, imao još tri pokušaja, retko je grešio u pasu, ali džaba kad njegovi saigrači nisu mogli da sačuvaju prednost. Sasuolo je do vođstva došao u 19. minutu preko Džoša Doiga u akciji u kojoj je ključnu ulogu imao upravo Adžić dodavanjem u prostor za Činkegrana, ali je domaćin uspeo da se vrati preko Roberta Pikolija početkom drugog dela.

Ko zna kako bi se utakmica dalje odvijala da je Domeniko Berardi bolje reagovao na lošu reakciju Skorupskog kod rezultata 2:1. Bila je to situacija iz koje najbolji igrač Sasuola retko kad greši, ali je ovog puta promašio. Pokušavala je Bolonja da dođe do izjendačenja, ali je to uglavnom izgledalo stihijski sa mnogo pokušaja iz daljine. Kad je izgledalo da spasa nema, ukazao se Artem Dovbik.

Ukrajinac od dolaska iz Rome nije pokazao ništa, međutim, u prvom minutu nadoknade je iskoristio kiks Arijaneta Murića i postigao prvenac u dresu novog kluba. Samim tim i oteo pobedu Sasuolu.

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Đenova - Komo - 1:4 (1:3)

/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/

Subota

Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/

Roma - Atalanta 2:1 (0:0)

/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/

Nedelja

Parma - Monca 1:1 (0:1)

/Lontani 60 - Robinson 38/

Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)

/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/

Bolonja - Sasuolo 2:2 (0:1)

/Pikoli 50, Dovbik 90+1- Doig 19, Adžić 56/

20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama