Rastanak posle mesec dana: Smederevci pustili beka u Makedoniju

Međutim, na startu sezone se nije izborio za naklonost trenera Nenada Mijailovića. Prednost na desnom boku je imao Strahinja Luković, a u međuvremenu mu je kao alternativa doveden iz subotičkog Spartaka i Nigerijac Ezekil Ruben, pa Makedonac nije ni debitovao.

22.00: (1,48) Muludija Alžir (3,70) Muludija Oran (7,50)

Očigledno je Stojilevskom bilo jasno da se neće naigrati fudbala u Smederevu, a to u ovoj fazi karijere može da bude pogubno. Zato, dogovorio je sa klubom prekid saradnje.

“Stojilevski je u redove Oklopnika stigao tokom letnjeg prelaznog roka. Ipak, posle uvodnog dela sezone i sagledavanja trenutne situacije, kao i planova kluba i igrača za naredni period, postignut je dogovor da se saradnja završi sporazumnim putem. Fudbalski klub Smederevo zahvaljuje Marku na korektnom i profesionalnom odnosu, radu i angažovanju tokom vremena provedenog u našem klubu. Marku želimo mnogo sreće, uspeha i dobrih rezultata u nastavku fudbalske karijere. Srećno, Marko”, navodi se u saopštenju Smedereva.

Stojilevski je odmah potpisao za Pelister, posrnulog velikana. Osmostruki šampion Makedonije je prošle sezone bio žrtva skraćenja lige, bio je jedan od pet klubova koji nisu uspeli da izbegnu selidbu u niži rang. Sada će Stojilevski probati da mu pomogne da se ekspresno vrati u elitu.

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