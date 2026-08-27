Rastanak posle mesec dana: Smederevci pustili beka u Makedoniju
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 16:16
Marko Stojilevski prešao u Pelister, bez debija u Mozzart Bet Prvoj ligi
Neočekivano brz oproštaj mladog reprezentativca Makedonije Marka Stojilevskog od srpskog fudbala. Posle samo mesec dana 20-godišnji fudbaler je napustio Smederevo 1924 i Mozzart Bet Prvu ligu, te je potpisao za makedonskog drugoligaša Pelister.
Stojilevski je u Srbiju stigao krajem jula iz Brere Strumice, a očekivalo se da će imati bitnu ulogu u timu koji se bori za plasman u Mozzart Bet Superligu. Ipak je talentovani desni bek bio standardan u svim mlađim kategorijama svog nacionalnog tima, odigrao je blizu 60 utakmica u Prvoj ligi Makedonije, pa su očekivanja bila ogromna.
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Međutim, na startu sezone se nije izborio za naklonost trenera Nenada Mijailovića. Prednost na desnom boku je imao Strahinja Luković, a u međuvremenu mu je kao alternativa doveden iz subotičkog Spartaka i Nigerijac Ezekil Ruben, pa Makedonac nije ni debitovao.
22.00: (1,48) Muludija Alžir (3,70) Muludija Oran (7,50)
Očigledno je Stojilevskom bilo jasno da se neće naigrati fudbala u Smederevu, a to u ovoj fazi karijere može da bude pogubno. Zato, dogovorio je sa klubom prekid saradnje.
“Stojilevski je u redove Oklopnika stigao tokom letnjeg prelaznog roka. Ipak, posle uvodnog dela sezone i sagledavanja trenutne situacije, kao i planova kluba i igrača za naredni period, postignut je dogovor da se saradnja završi sporazumnim putem. Fudbalski klub Smederevo zahvaljuje Marku na korektnom i profesionalnom odnosu, radu i angažovanju tokom vremena provedenog u našem klubu. Marku želimo mnogo sreće, uspeha i dobrih rezultata u nastavku fudbalske karijere. Srećno, Marko”, navodi se u saopštenju Smedereva.
Stojilevski je odmah potpisao za Pelister, posrnulog velikana. Osmostruki šampion Makedonije je prošle sezone bio žrtva skraćenja lige, bio je jedan od pet klubova koji nisu uspeli da izbegnu selidbu u niži rang. Sada će Stojilevski probati da mu pomogne da se ekspresno vrati u elitu.
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