Taj sastav je, uz evropskog prvaka Pari Sen Žermen, jedini maksimalan u Ligi šampiona, dobio je El Klasiko i to u gostima, u ovom trenutku ima isti broj bodova kao Barselona i dva više od Atletika, pred derbi konkurenata u nedelju uveče na Metropolitanu.

Kritika će uvek biti. Prirodno za najbolji klub od postanka planete. Samo, bilo bi maliciozno, pa i glupo, da neko bilo šta prigovara Real Madridu pod vođstvom Žozea Murinja pred još jednu stanku na putu ka trofejima. Ako ih bude. Prolazno vreme pred odlazak na drugu reprezentativnu pauzu je odlično. Možda čak i iznad očekivanja ako se zna da je letos promenjen trener i delimično renoviran tim.

Blankosi su odradili domaći zadatak i na gostovanju Valensiji – 3:0. U poslednjoj poseti legendarnoj Mestalji, pre rušenja i selidbe Slepih miševa na Novu Mestalju, Real je nastavio zastrašujući niz povoljnih rezultata i osmom vezanom pobedom, što u prvenstvu, što na međunarodnoj sceni, jasno stavio do znanja koliko može. Čak bi moglo da se konstatuje da predstojeći predah od dve sedmice dolazi u lošem trenutku za Real, jer je uhvatio zalet i deluje uverljivo. Dok je trajala utakmica novinari Asa i Marke su bili spremni da konstatuju kako je partija u završnom susretu subotnjeg programa 12. kola La Lige bila jedna od najboljih u sezoni. Bolja i od one na Nou Kampu, kada je zasvetlucao Kilijan Embape. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan Ponovo se dosta toga vrtelo oko francuskog asa, međutim, Real ima toliko zvezda da Murinjo može u svakom času na nekog da se osloni. A na Federika Valverdea bi mogla i planeta da se osloni ako bi je kojim slučajem napala kakva sila iz svemira. Urugvajac deluje kao čovek natprirodnih moći, spreman da izvršava komande bez pogovora i da kao vojnik juriša na rivale. Takav je u poslednje vreme kod Murinja, koji ga je uprkos tome što na raspolaganju ima Denzela Damfriza i Trenta Aleksander Arnolda stavio na desnog beka, odakle i te kako ume da bude uticajan. Valverde je strelom sa ivice kaznenog prostora, koja beži od golmana, najavio pohod Reala ka osvajanju tri boda i nadovezao se na silovit završetak utakmice u Atini kada je na sličan način presudio AEK-u Marka Nikolića.

Potpuna kontrola dešavanja na terenu ocrtavala se maltene od prve sekunde i jedina je dilema bila koliko će Real biti efikasan, jer mu je odbrana delovala dovoljno sigurno da spreči Umara Sadika i Arnauta Danđumu da uđu u šansu, a kamoli da postignu gol – to jeste uspeo Gvido Rodriges, ali iz ofsajda, pa je poništen – vezni red rastrčan i smislen, a napad ubojit, što se videlo kada je Arda Guler završio akciju u kojoj je Džud Balingem centrirao sa levog boka, lopta se, uz pomoć Sesara Tarehe, odbila do Turčina koji je lako matirao Stoleta Dimitrijevskog.

No, Embape ima doprinos što je Real poveo, jer je iznudio prekršaj Pabla Mafea, sam izveo slobodan udarac, na odbitak natrčao Valverde za 1:0, a taj detalj, pa i uzavrela atmosfera, kao i procena da je sudija malo stao uz Realove igrače, izbacili su iz takta desnog beka Valensije, koji je na poluvremenu imaošta da kaže u mikrofon televizijske stanice DAZN. „Uopšte mi se ne radi ovaj intervju, ovo je bez veze, nema nikakvog smisla, nema nikakvih prekršaja... Intervju je završen, to je to – postavite pitanje. Šta im nedostaje? Da sudija bude pravedniji, to je sve. Naravno, moramo da ulazimo u šesnaesterac, ali to je to – ekipa se dobro drži“, besneo je Mafeo.