Priznanje MVP brani Nikola Jokić , koji je iza sebe ostavio još jednu istorijsku NBA sezonu. Drugu godinu zaredom Somborac je beležio tripl-dabl u proseku (27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija), a postao je i prvi košarkaš u istoriji najjače lige sveta koji je u istoj sezoni bio najbolji skakač i asistent. Ponovo je završio drugi u izboru za MVP-ja iza Šeja Gildžesa Aleksandera , dok je sa Denverom eliminisan u prvoj rundi plej-ofa od Minesote. Za srpsku košarku posebno je značajno što se Jokić stavio na raspolaganje reprezentaciji tokom oba letnja kvalifikaciona prozora, prvi put poneo kapitensku traku i predvodio Orlove do četiri pobede u borbi za plasman na Mundobasket.

Najuspešniju klupsku godinu u dosadašnjoj karijeri imao je Nikola Milutinov. Sa Olimpijakosom je konačno osvojio titulu prvaka Evrope, prvu u karijeri, da bi potom sa Pirejcima odbranio i titulu šampiona Grčke. Srpski centar bio je najbolji skakač Evrolige sa 7,1 uhvaćenom loptom u proseku, uz 10,6 poena po utakmici, a prvi put u karijeri našao se i u idealnoj petorci elitnog takmičenja. Na Fajnal foru u Atini upisao je 13 skokova u polufinalu, dok je u pobedi nad Real Madridom za titulu zabeležio po osam poena i skokova.

Posle osvajanja Evrolige sa Fenerbahčeom prošle godine, Marko Gudurić nastavio je da osvaja trofeje i u Italiji. Sa milanskom Olimpijom osvojio je prvenstvo, Kup i Superkup Italije. Sa 15 poena bio je jedan od dvojice najefikasnijih igrača u odlučujućoj utakmici finalne serije prvenstva, dok je na završnom turniru Kupa prosečno beležio 15 poena i 3,7 asistencija. Važnu ulogu imao je i u reprezentaciji Srbije tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, posebno u pobedi nad Italijom u Pezaru, gde je postigao 19 poena.

Iako su mu povrede umnogome otežale povratničku sezonu u Evroligi, Aleksa Avramović bio je deo ekipe koja je Dubaiju donela prvi trofej u kratkoj istoriji kluba. Čačanin je drugi put u karijeri postao šampion ABA lige, posle uspeha sa Partizanom 2023. godine. Letos je otišao na jednogodišnju pozajmicu u Bahčešehir, gde ponovo igra zapaženu ulogu u Evrokupu. Avramovićev značaj za reprezentaciju Srbije odavno je poznat, a još jednom ga je potvrdio u kvalifikacijama za Mundobasket, između ostalog i sa 20 poena u pobedi nad Italijom na gostovanju.

Titulu prvaka ABA lige sa Dubaijem osvojio je i Filip Petrušev, posle trijumfa nad Partizanom u finalnoj seriji. U debitantskoj evroligaškoj sezoni kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio je jedan od važnijih igrača ekipe, sa prosekom od 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistencija na 38 utakmica. U novoj sezoni ima nešto manju ulogu u timu, ali je i dalje jedan od najkvalitetnijih srpskih visokih igrača u evropskoj košarci. Posle pauze ponovo se našao na spisku reprezentacije Srbije za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

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Drugu godinu zaredom u konkurenciji za najboljeg srpskog košarkaša je i Nikola Jović, dobitnik Mozzartovog priznanja za najboljeg mladog sportistu Srbije u 2024. godini. Krilni košarkaš Majamija još nije uspeo da se izbori za konstantnu ulogu u rotaciji Erika Spolstre, a prethodnu NBA sezonu završio je sa prosekom od 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije. Znatno bolja izdanja imao je u reprezentativnom dresu, posebno protiv Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Mundobasket, kada je u Beogradu postigao 32 poena uz sedam pogođenih trojki iz devet pokušaja.

Veliki iskorak u karijeri napravio je Bogoljub Marković. Mladi srpski košarkaš u dresu Mege proglašen je za najkorisnijeg igrača ligaškog dela ABA lige, drugu godinu zaredom poneo je priznanje za najboljeg mladog igrača regionalnog takmičenja, a našao se i u idealnoj petorci. U trenutku dobijanja MVP priznanja beležio je 18,3 poena, 9,1 skok i 23,8 indeksnih poena u proseku. Istovremeno je nastavio da stiče iskustvo u seniorskoj reprezentaciji Srbije, da bi ovog leta otišao u NBA ligu i potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem, koji ga je izabrao na draftu 2025. godine.

Mesto na listi zaslužio je i Nikola Tanasković, koji se posle odličnih igara u podgoričkoj Budućnosti vratio u Partizan, klub u kojem je košarkaški stasavao. Kao kapiten Podgoričana osvojio je prvenstvo i Kup Crne Gore, dok je u ABA ligi prosečno beležio 10,4 poena i 4,8 skokova. Posebno su bile upečatljive njegove igre u nacionalnom timu. Tanasković je nastupio na svih osam dosadašnjih utakmica Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket i sa prosekom od 12,5 poena i 4,9 skokova bio jedan od najpouzdanijih igrača selektora Dušana Alimpijevića.

Malo je srpskih košarkaša koji su u prethodnih godinu dana toliko napredovali u karijeri kao Dušan Miletić. Nekadašnji centar Partizana u dresu rumunskog Kluža izrastao je u jednog od najboljih visokih igrača ABA lige i Evrokupa. U izboru za MVP-ja regionalnog takmičenja završio je na drugom mestu iza Bogoljuba Markovića, dok je u Evrokupu sa prosekom od 12,6 poena i 7,6 skokova bio četvrti najbolji skakač takmičenja. Osvojio je prvenstvo Rumunije, a potom tokom kratkog angažmana u Al Rijadiju postao i šampion Libana. Odlična sezona preporučila ga je ambicioznom Hapoelu iz Jerusalima.

Među kandidatima je ponovo i Vasilije Micić, koji je u prvoj sezoni po povratku iz NBA lige pomogao Hapoelu iz Tel Aviva da već u debitantskoj evroligaškoj kampanji izbori plasman u plej-of. Na putu do Fajnal-fora isprečio se Real Madrid, dok je u finalu izraelskog prvenstva Hapoel poražen od gradskog rivala Makabija. Dvostruki šampion Evrope prethodnu sezonu u elitnom takmičenju završio je sa prosekom od 11,5 poena i 4,2 asistencije, a u novoj je podigao učinak u obe kategorije (13,8 poena i 4,8 asistencija). Ponovo je i među kandidatima za nastup u reprezentativnom dresu.

Glasanje u izboru MVP, za čitaoce Mozzart Sporta, počinje 1. decembra, a najboljeg srpskog košarkaša u 2026. godini proglasićemo 7. decembra.

DESET KANDIDATA ZA NAJBOLJEG SRPSKOG KOŠARKAŠA

Nikola Jokić (Denver Nagets)

Nikola Milutinov (Olimpijakos)

Marko Gudurić (Olimpija Milano)

Aleksa Avramović (Bahčešehir)

Filip Petrušev (Dubai)

Nikola Jović (Majami Hit)

Bogoljub Marković (Milvoki Baks)

Nikola Tanasković (Partizan Mozzart Bet)

Dušan Miletić (Hapoel Jerusalim)

Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv)