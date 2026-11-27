Enem u četvrtak nedostajao Zvezdi, a nedostajaće i u petak Bolonji
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 13:35
Holanđanin ima upalu ahilove tetive, zbog čega će propustiti duel sa Venecijom (petak, 20.45)
Utisak je da bi se Crvena zvezda vratila iz Belgije sa tri boda u džepu umesto sa jednim, samo da je trener Albert Rijera imao protiv Genta na raspolaganju klasičnog centarfora. Međutim, Bamba Dijeng je povređen, a Marko Arnautović se tek vratio treninzima, pa se strateg crveno-belih opredelio za eksperimentalnu medicinu u vidu Vasilija Kostova (prvo poluvreme) i Mirka Ivanića (veći deo drugog poluvremena). Nije to bilo dobro, nedostajao je crveno-belima pravi špic, neko ko zna tačno kako treba da se kreće u šesnaestercu i gde da se postavi da bi bio ispred snažnih štopera. Dok su se Kostov i Ivanić mučili, a krila uporno vraćala loptu ka sredini svesni da nemaju kome da centriraju, verovatno su mnogi Zvezdini navijači pomislili “kud prodasmo letos Džeja Enema”...
I zaista, meč u Gentu je bio nacrtan za Holanđanina nigerijskog porekla. Međutim, ako je neka uteha navijačima, sve i da je ostao ne bi mogao da pomogne. Jer, kao i Dijenga, Enema muči povreda.
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Taman pošto se adaptirao na Bolonju i dobio šansu u startnoj postavi, 23-godišnji napadač je morao da otvori bolovanje. Još krajem oktobra, kada mu se upalila ahilova tetiva. I od tada ga nismo gledali na terenu.
To je zdravstveni problem koji iziskuje mirovanje. Duže. Kako su saopštili iz Bolonje, očekuje se da barem još dve nedelje ne bude u konkurenciji za tim. To znači da će Bolonja bez njega morati da ide i na gostovanje Veneciji (petak, 20.45) na otvaranju 13. kola Serije A. Jedna briga manje za srpskog reprezentativca na golu domaćina, Filipa Stankovića.
20.45: (2,80) Venecija (3,40) Bolonja (2,45)
Enem je zasad stigao da odigra samo tri utakmice za Bolonju. Debitovao je protiv Napolija (0:1) u poslednjih osam minuta, potom je protiv Lečea (2:1) proveo na terenu 28 minuta i postigao čak gol za pobedu, da bi potom protiv Intera bio u igri tačno sat vremena.
Svakako, navijače Bolonje ne boli previše njegovo odsustvo, jer ekipa u poslednje vreme beleži odlične rezultate na terenu. Nanizala je četiri pobede u Seriji A, redom nad Kaljarijem (2:0), Milanom (4:2), Moncom (2:1) i Parmom (2:1), pre nego što je prošlog vikenda remizirala sa Udinezeom (1:1).
Na mestu centarfora smenjivalo se nekoliko igrača. Od Roberta Pikolija, preko Artjoma Dovbika, do Jensa Odgorda. Problem je što su njih trojica zajedno postigli samo dva gola – Pikoli i Dovbik po jedan.
Nadoknadili su to krilni napadači. Federiko Bernardeski i Samjuel Embangula su postigli po tri gola, a Rikardo Orsolini dva. Zahvaljujući njima, kao i najboljem asistentu Huanu Mirandi koji je namestio šest pogodaka, Bolonja se probila do devete pozicije na tabeli.
I ima dobre izloge da poboljša stanje, jer igra protiv naslabije ekipe u ligi. Venecija nosi fenjer, ima samo šest bodova iz 12 utakmica. Zanimljivo, jedina je ekipa koja još nije nijednom remizirala.
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SERIJA A – 13. KOLO
Petak
20.45: (2,80) Venecija (3,40) Bolonja (2,45)
Subota
15.00: (1,48) Frozinone (4,90) Parma (5,60)
18.00: (3,20) Torino (3,50) Lacio (2,15)
20.45: (1,30) Inter (5,80) Đenova (8,50)
Nedelja
12.30: (2,90) Udineze (3,60) Fjorentina (2,30)
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65)
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0)
20.45: (2,00) Komo (3,70) Juventus (3,45)
Ponedeljak
18.30: (4,40) Leče (3,60) Atalanta (1,82)
20.45: (4,70) Kaljari (3,90) Milan (1,70)
***Kvote su podložne promenama