Dijazova uloga u timu od povratka sa pozajmice Milanu uglavnom je da ulazi sa klupe kada je gusto. Mnogo puta je bio džoker, a zbirno je u 173 nastupa za Real Madrid postigao 22 gola i asistirao za 34. Ove sezone je u 10 nastupa četiri puta bio asistent. I to, u sve četiri utakmice Lige šampiona u kojima je igrao, a samo jednom je bio starter. Prosečno, reprezentativac Maroka asistira na 64 minuta.

Stigao je Braim Dijaz u Real Madrid kao jedan od najvećih talenata evropskog fudbala. Doveden je iz Mančester Sitija, kada je Pep Gvardiola već počeo da ga koristi u prvom timu Građana zajedno sa Filom Fodenom. Pokušavali su na Etihadu da ga zadrže, nudili mu novi ugovor, ali je Real izvršio uticaj i uspeo da ubedi mladog igrača da se vrati u Španiju. Koliko ga je želeo, madridski klub je pokazao odlukom da ne čeka kraj sezone, kada će Dijaz postati slobodan igrač, već je u januaru 2019. platio Sitiju 15.000.000 evra, uz dodatnih 5.000.000 kroz bonuse. Sve do danas to je poslednji transfer Real Madrida u zimskom prelaznom roku.

Deo svoje karijere, tri sezone, Braim Dijaz je proveo u Milanu, sa kojim je u sezoni 2021/22 bio šampion Italije. Sa Realom ima osvojenu Ligu šampiona, dve titule, Superkup Španije, Superkup Evrope i Interkontinentalni kup.

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