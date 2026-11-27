Na Đuzepe Meaci se vraćao isključivo kao protivnički trener, dočekivan aplauzima, ali bez prave prilike da dobije ulogu o kojoj je oduvek sanjja,

Gostujući u emisiji „Reload“ na televiziji Sky Sport, popularni „Spajdermen“ prisetio se trenutka kada je doneo odluku da napusti Italiju i započne trenerski put koji ga je odveo na različite krajeve sveta, zbog čega se oseća kao Odisej.

„Godine 1997. odlučio sam da odem u Boston, u MLS ligu, prvenstveno iz dva razloga: razveo sam se i bilo mi je dosta Serije B (gde je kratko nastupao za Padovu, prim. aut). Tako sam najpre postao igrač-trener, a zatim i samo trener“, ispričao je Zenga.

Od tog trenutka krenula je njegova prava trenerska odiseja, tokom koje je sa uspehom radio u inostranstvu, beležeći istorijske rezultate, uključujući i period proveden u Beogradu.

„Nakon povratka u Italiju započeo sam potpuno novi život. Otišao sam u Rumuniju, u Nacional iz Bukurešta, a već u junu stigao je poziv Steaue, najvećeg kluba u zemlji. Imali smo izvanredan boravak u Evropi, krunisan pobedom na penale protiv Valensije koju je vodio Klaudio Ranijeri, sa Koradijem i Di Vajom u timu. U roku od samo dve godine postao sam prvi strani trener u istoriji Steaue, a potom i Crvene zvezde iz Beograda“, istakao je italijanski stručnjak.

Ipak, uprkos brojnim selidbama, trofejima i uspesima širom Evrope i sveta, Zenga ne krije setu zbog toga što se nikada nije vratio svojoj „Itaki“.

„Mnogo sam putovao, baš kao Odisej, a onda sam u jednom trenutku zastao i zapitao se: 'Pa dobro, gde je zapravo moja kuća?“, poručio je između ostalog Zenga.

Valter Zenga je kao glavni trener radio u ukupno osam zemalja, Italiji, SAD, Rumuniji, Srbiji, Turskoj, UAE, Saudijskoj Arabiji i Engleskoj, a u Indoneziji je bio angažovan kao tehnički direktor kluba Persita Tangerang.