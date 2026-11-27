Valter Zenga: Putovao sam svuda kao Odisej i pitao gde je zapravo moja kuća?
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 14:02
Gostujući u emisiji „Reload“ na televiziji Sky Sport, popularni „Spajdermen“ prisetio se trenutka kada je doneo odluku da napusti Italiju i započne trenerski put koji ga je odveo na različite krajeve sveta, između ostalog i u Srbiju
Legendarni italijanski golman i bivši trener Crvene zvezde Valter Zenga osvrnuo se na svoju izuzetno zanimljivu i turbulentnu trenersku karijeru, priznavši da mu je najveći neostvareni san to što nikada nije dobio priliku da sa klupe predvodi svoj voljeni Inter.
Iako je na stadionu Đuzepe Meaca ostavio neizbrisiv trag kao golman, oprostivši se 1994. godine osvajanjem Kupa UEFA, u sezoni u kojoj se klub jedva spasao ispadanja u Seriju B, na klupu milanskog velikana nikada nije seo.
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Na Đuzepe Meaci se vraćao isključivo kao protivnički trener, dočekivan aplauzima, ali bez prave prilike da dobije ulogu o kojoj je oduvek sanjja,
Gostujući u emisiji „Reload“ na televiziji Sky Sport, popularni „Spajdermen“ prisetio se trenutka kada je doneo odluku da napusti Italiju i započne trenerski put koji ga je odveo na različite krajeve sveta, zbog čega se oseća kao Odisej.
„Godine 1997. odlučio sam da odem u Boston, u MLS ligu, prvenstveno iz dva razloga: razveo sam se i bilo mi je dosta Serije B (gde je kratko nastupao za Padovu, prim. aut). Tako sam najpre postao igrač-trener, a zatim i samo trener“, ispričao je Zenga.
Od tog trenutka krenula je njegova prava trenerska odiseja, tokom koje je sa uspehom radio u inostranstvu, beležeći istorijske rezultate, uključujući i period proveden u Beogradu.
„Nakon povratka u Italiju započeo sam potpuno novi život. Otišao sam u Rumuniju, u Nacional iz Bukurešta, a već u junu stigao je poziv Steaue, najvećeg kluba u zemlji. Imali smo izvanredan boravak u Evropi, krunisan pobedom na penale protiv Valensije koju je vodio Klaudio Ranijeri, sa Koradijem i Di Vajom u timu. U roku od samo dve godine postao sam prvi strani trener u istoriji Steaue, a potom i Crvene zvezde iz Beograda“, istakao je italijanski stručnjak.
Ipak, uprkos brojnim selidbama, trofejima i uspesima širom Evrope i sveta, Zenga ne krije setu zbog toga što se nikada nije vratio svojoj „Itaki“.
„Mnogo sam putovao, baš kao Odisej, a onda sam u jednom trenutku zastao i zapitao se: 'Pa dobro, gde je zapravo moja kuća?“, poručio je između ostalog Zenga.
Valter Zenga je kao glavni trener radio u ukupno osam zemalja, Italiji, SAD, Rumuniji, Srbiji, Turskoj, UAE, Saudijskoj Arabiji i Engleskoj, a u Indoneziji je bio angažovan kao tehnički direktor kluba Persita Tangerang.