Debitant među Orlovima Stefan Džodić: Rekao bih da sam kompletan vezni igrač, idol mi je bio Pogba

Mladi fudbaler, koji je rođen u Francuskoj i tamo se fudbalski školovao, jer je tamo igrao njegov otac Ivan Džodić, priznaje da se iznenadio kada se njegovo ime našlo na spisku A reprezentacije Srbije.

„Svaki put kada dobijem poziv u reprezentaciju osećaj je neverovatan, ali sada, kada je u pitanju A tim, sve deluje kao san. Nisam očekivao da će poziv stići ovako rano, iako sam se, naravno, nadao da će jednog dana doći“, pričao je Džodić za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Prijalo je mladom igraču da čuje da ga stručni štab reprezentacije prati duže vreme.

„Iskreno, nisam ni znao da me prate. Moje je bilo da igram, napredujem i pomognem ekipi i klubu. Zato mi je drago što su primetili moje igre. Možda je i bolje što nisam znao, jer onda igraš slobodnije i opuštenije“.

Džodić nikada nije igrao u srpskim klubovima, pa nije toliko poznat našoj fudbalskoj javnosti, zato je predstavio sebe kao igrača.

„Prošle sezone sam više bio defanzivno orijentisan, a sada pokušavam da budem bliže protivničkom golu, da postižem golove i na taj način pomognem ekipi. Rekao bih da sam kompletan vezni igrač“.

Idol mu je, kada je bi mlađi, bio Pol Pogba.

„On mi je bio idol. Ima tehniku 'desetke', a istovremeno je fantastičan u duel igri. Ima i sličnu građu kao ja. Pokušavao sam od njega da naučim pomalo od svega“.

Sada će deliti teren sa Tadićem, SMS-om, Jovićem...

„To su vrhunski igrači koje gledam još od kada sam bio mali. Sada je san deliti teren i trenirati sa njima. Gledaću da od svakog uzmem ponešto i naučim što više“, poručio je Stefan Džodić.