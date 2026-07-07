Renomirani institut kaže: Stanković među 10 najtalentovanijh na svetu, realna vrednost 63.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 19:10
Inter objavio poseban video dobrodošlice za srpskog vezistu
Interova kampanja u prelaznom roku zvanično je počela, a na društvenim mrežama italijanskog giganta potvrđeno je ono što se već neko vreme znalo - Aleksandar Stanković se vratio u redove Nerazura.
Iako je povratak reprezentativca Srbije praktično bio dogovoren pre mesec dana, kada je italijanski šampion aktivirao opciju otkupa iz Klub Briža, milanski klub je sada to proslavio posebnim videom i porukom dobrodošlice.
"Vezni igrač rođen 2005. godine prelazi u Nerazure na osnovu stalnog ugovora koji važi od 1. jula 2026. do 30. juna 2031. godine“, navodi se u zvaničnom saopštenju Intera.
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Podsetimo, Stanković je leta 2025. godine prodat Klub Brižu za 10.000.000 evra, ali uz klauzulu da Inter može da ga otkupi godinu dana kasnije za 23.000.000 evra. Nakon maestralne sezone u Belgiji, gde je upisao čak 55 nastupa, postigao 9 golova i zabeležio 5 asistencija, vodeći tim do titule u Župiler ligi, uprava Intera nije imala dilemu - povratna karta za Milano je ekspresno overena.
Meteorski uspon Srbina rođenog u Milanu sada je dobio i zvaničnu potvrdu od strane struke. Prema najnovijem izveštaju Fudbalske opservatorije CIES (ažuriranom 30. juna 2026. godine), Stanković se plasirao među 10 najtalentovanijih igrača na svetu do 21 godine, dok je njegova statistička i realna tržišna vrednost procenjena na neverovatnih 63.000.000 evra.
Namere kluba u vezi sa njegovom daljom budućnošću tek treba da se kristališu. Trener Kristijan Kivu će detaljno testirati mladog vezistu tokom letnjeg trening kampa. Sredina terena Intera već vrvi od kvaliteta i potencijala, a situaciju dodatno komplikuje i ostanak iskusnog Henrika Mhitarjana. Jedno je sigurno - Inter u Stankoviću ima ogroman potecnijal u svojim redovima.