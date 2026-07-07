Renomirani institut kaže: Stanković među 10 najtalentovanijh na svetu, realna vrednost 63.000.000

Interova kampanja u prelaznom roku zvanično je počela, a na društvenim mrežama italijanskog giganta potvrđeno je ono što se već neko vreme znalo - Aleksandar Stanković se vratio u redove Nerazura.

Iako je povratak reprezentativca Srbije praktično bio dogovoren pre mesec dana, kada je italijanski šampion aktivirao opciju otkupa iz Klub Briža, milanski klub je sada to proslavio posebnim videom i porukom dobrodošlice.

"Vezni igrač rođen 2005. godine prelazi u Nerazure na osnovu stalnog ugovora koji važi od 1. jula 2026. do 30. juna 2031. godine“, navodi se u zvaničnom saopštenju Intera.