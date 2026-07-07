Nema više Montera i Badija, Slepi miševi imaju novog vođu: Ti Džej Šorts u Valensiji
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 18:33
Ugovor na dve sezone
Posle neverovatne sezone Pariza, čiji je glavni protagonista bio Ti Džej Šorts, omaleni plej mogao je da bira destinaciju gde će da nastavi karijeru. Njegov izbor pao je na Panatinaikos, što se nije ispostavilo kao dobro. Šorts nije dobio pravu šansu, iako je doveden za ogroman novac, a kad je igrao izgledao je kao da ne veruje sam sebi, mada je jasno da reprezentativac Severne Makedonije poseduje ogroman kvalitet.
Zeleni su odlučili da se zahvale Šortsu, a njemu nije manjkalo udvarača. Odavno se šuškalo da ga ponude bogataša, poput Hapoela, već da želi nešto potpuno novo, pa je tako Valensija delovala kao prava sredina. Dugo se krčkao ceo posao, a danas smo dobili epilog. Ti Džej Šorts je novi organizator igre Slepih miševa i španskom evroligašu se obavezao na dvogodišnju saradnju.
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Valensija je jedan od klubova koji prolazi totalni remont, a čini se da će mu situacija u kojoj će dobiti ključeve tima u potpunosti odgovarati.
Aktuelni šampion Španije ostao je bez trenera Pedra Martineza, ali i gotovo svih nosilaca igre. Nema više Žana Montera, Branku Badija, Hajmea Pradilje, Darijusa Tompsona, Ćabija Lopeza Arostegija, Brekstona Kija, Serhija de Laree dok se očekuju mogući odlasci Meta Kostela i Nila Sakoa. Od heroja iz ove sezone ostao je Kameron Tejlor i jasno je da novi šef struke Ćavi Albert ima zadatak da ponovo napravi tim.
Upravo će Šorts biti taj koji će dirigovati narandžastom četom i biti glavna karika u igri Slepih miševa. Valensija je, uz Šortsa, do sada promovisala Dilana Osetkovskog i Konzala Korbalana, dok se priča da bi put Roiđ arene mogao da pođe i Nikola Mirotić.
Slepi miševi su lane kupili simpatije svih pravih ljubitelja košarke, a s obzirom na to da su u svoje redove doveli Šortsa, deluje da će biti još omiljeniji, jer je sada već bivši plej Pariza poznat kao igrač kojeg gotovo svi obožavaju.