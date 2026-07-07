Nema više Montera i Badija, Slepi miševi imaju novog vođu: Ti Džej Šorts u Valensiji

Posle neverovatne sezone Pariza, čiji je glavni protagonista bio Ti Džej Šorts, omaleni plej mogao je da bira destinaciju gde će da nastavi karijeru. Njegov izbor pao je na Panatinaikos, što se nije ispostavilo kao dobro. Šorts nije dobio pravu šansu, iako je doveden za ogroman novac, a kad je igrao izgledao je kao da ne veruje sam sebi, mada je jasno da reprezentativac Severne Makedonije poseduje ogroman kvalitet.

Zeleni su odlučili da se zahvale Šortsu, a njemu nije manjkalo udvarača. Odavno se šuškalo da ga ponude bogataša, poput Hapoela, već da želi nešto potpuno novo, pa je tako Valensija delovala kao prava sredina. Dugo se krčkao ceo posao, a danas smo dobili epilog. Ti Džej Šorts je novi organizator igre Slepih miševa i španskom evroligašu se obavezao na dvogodišnju saradnju.