Trener Huventuda o Džabariju: Potrebno je da se on i Partizan dogovore, ali je to veoma teško
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 19:33
Trener tima iz Huventuda progovorio je o statusu promašaja crno-belih
Slučaj Džabarija Parkera je na neki način metafora za celu ovu sezonu Partizan Mozzart Beta. Nekadašnji NBA igrač doveden je u Humsku kao najzvučnije ime i trebalo je da predstavlja najveće pojačanja, a postao je hodajuća katastrofa, te je na kraju završio na pozajmici u Huventudu.
Ono što se postavlja kao glavno pitanje jeste to da li će se Amerikanac vratiti među crno-bele, što sigurno niko dve strane ne želi ili će ostati u Badaloni.
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Upravo na ovu temu govorio je trener Huventuda Danijel Miret, koji ne krije da bi voleo da vidi Parkera i naredne sezone u Huventudu, ali je jasno da je put do toga veoma komplikovan.
"On ima veoma unosan ugovor. On i Partizan moraju da postignu dogovor, što još nisu uradili. Kada dođe naše vreme, moraćemo da se umešamo. Ne možemo drugačije, jer nije do nas. Jasno je da je Parker izjavio da bi voleo da nastavi ovde, ali realnost je takva da je situacija veoma komplikovana. Informacije koje dobijamo ukazuju na to da je tako nešto veoma teško. Potrebno nam je da postigne dobar dogovor s Partizanom", rekao je trener Huventuda, a prenosi Mundo Deportivo.
Miret je takođe govorio i o Nikolasu Laprovitoli, za kojeg su takođe kovale glasine da je jedna od opcija za crno-bele, ali i da ga Huventud kao njegov bivši klub i te kako želi.
"Voleo bih da možemo da dovedemo Nika Laprovitolu i Arturasa Žagrasa. U ovom trenutku to su igrači koji na različite načine imaju mogućnost da naredne sezone igraju Evroligu. Videćemo kakve će ponude imati na stolu i da li će im neka više ili manje odgovarati od naše, koja je takođe veoma dobra za njih", istakao je Miret.