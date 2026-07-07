Trener Huventuda o Džabariju: Potrebno je da se on i Partizan dogovore, ali je to veoma teško

Slučaj Džabarija Parkera je na neki način metafora za celu ovu sezonu Partizan Mozzart Beta. Nekadašnji NBA igrač doveden je u Humsku kao najzvučnije ime i trebalo je da predstavlja najveće pojačanja, a postao je hodajuća katastrofa, te je na kraju završio na pozajmici u Huventudu.

Ono što se postavlja kao glavno pitanje jeste to da li će se Amerikanac vratiti među crno-bele, što sigurno niko dve strane ne želi ili će ostati u Badaloni.