Bonga po sletanju u Atinu: Želim da osvojim Evroligu, znam šta su derbiji - dolazim iz Partizana

I košarkaškim laicima je jasno da će Panatinaikos i naredne sezone imati na papiru najmoćniju ekipu u Evroligi, a to je definitivno postalo jasno nakon što se Isak Bonga odlučio da pređe u redove Zelenih.

Za nemačkog košarkaša su, pored Panatinaikosa, bili zainteresovani i ostali evropski velikani. Tu se posebno izdvajaju Real Madrid i Fenerbahče, a Bonga je po sletanju na atinski aerodrom za grčke medije govorio zašto se odlučio baš za PAO.

„Bilo je tu mnogo razloga. Hteo sam da donesem najbolju moguću odluku za sebe. Zaista sam imao dosta opcija, ali presudila je istorija Panatinaikosa – kluba koji je redovan na Fajnal foru. To je bio moj izbor. Bilo je tu ozbiljne konkurencije i, iako je delovalo kao teška odluka, na kraju je zapravo bila laka.”