Bonga po sletanju u Atinu: Želim da osvojim Evroligu, znam šta su derbiji - dolazim iz Partizana
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 19:36
„Dok sam bio u Partizanu, Željko Obradović me je naučio nekim neverovatno važnim detaljima u igri, rekao je između ostalog reprezentativac Nemačke
I košarkaškim laicima je jasno da će Panatinaikos i naredne sezone imati na papiru najmoćniju ekipu u Evroligi, a to je definitivno postalo jasno nakon što se Isak Bonga odlučio da pređe u redove Zelenih.
Za nemačkog košarkaša su, pored Panatinaikosa, bili zainteresovani i ostali evropski velikani. Tu se posebno izdvajaju Real Madrid i Fenerbahče, a Bonga je po sletanju na atinski aerodrom za grčke medije govorio zašto se odlučio baš za PAO.
„Bilo je tu mnogo razloga. Hteo sam da donesem najbolju moguću odluku za sebe. Zaista sam imao dosta opcija, ali presudila je istorija Panatinaikosa – kluba koji je redovan na Fajnal foru. To je bio moj izbor. Bilo je tu ozbiljne konkurencije i, iako je delovalo kao teška odluka, na kraju je zapravo bila laka.”
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Naravno, neizbežna tema su bili navijači, a nekadašnji košarkaš Bajerna je objasnio da i te kako zna šta je velika podrška sa tribina, jer dolazi iz Partizan Mozzart Beta:
„Očigledno je da svako ko igra Evroligu dobro zna grčke navijače, a posebno navijače Panatinaikosa. Želeo sam da dođem u takvu atmosferu. Već sam igrao tamo gde sam imao ogromnu podršku sa tribina, a sada dolazim u sličnu sredinu, što je sjajna stvar.”
Pričao je Bonga, između ostalog, i šta za njega predstavlja saradnja sa najtrofejnijim trenerom Evrope Željkom Obradovićem:
„Znam šta me čeka. Trener me poznaje. Mislim da sam sada još malo bolji igrač i spreman za ovaj sledeći korak. Važno je da pobeđujemo, ali i da osvajamo titule. Imamo trenera koji će nam preneti sve svoje ogromno iskustvo. Njegova karijera i uspesi govore sami za sebe. Dok sam bio u Partizanu, naučio me je nekim neverovatno važnim detaljima u igri. Stvarno je velika stvar što ću ponovo raditi sa njim” istakao je nemački košarkaš.
Krilni košarkaš će u narednoj sezoni imati priliku da bude učesnik velikog derbija grčke, a Bonga je i te svestan odgovornosti koju takvi dueli sa sobom nose.
„Kao što rekoh, dolazim iz Partizana. Znam odlično šta su to večiti derbiji, šta znače za grad i kolika je tu istorija. Sada u Panatinaikosu ulećem u sličnu priču sa Olimpijakosom. Ti derbiji će biti pravi spektakl za gledanje.”
Za kraj, nemački košarkaš je upitan šta očekuje od naredne sezone u dresu Panatinaikosa, a on nije imao nikakvu dilemu:
„To je bar lako pitanje – želim da osvojim Evroligu”, zaključio je Bonga.
Reprezentativac Nemačke će sa Panatinaikosom ptotpisati trogodišnji ugovor vredan 6.500.000 evra, a od cele priče će profitirati i Partizan Mozzart Bet, koji će na ime obeštećenja dobiti 700.000 evra.