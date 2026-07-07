Dok se čekaju bekovi, Fener i Hapoel centrima dali nove ugovore

Crveni su na zvaničnim nalozima kluba obelodanili da su produžili saradnju s Odijasijim ili bolje rečeno blindirali snažnog centra, jer je potpisana saradnja do 2029. godine. Reprezentativac Portorika je bio potpuno skrajnut tokom sezone i neretko samo epizodista u evroligaškim mečevima. Međutim, kako je sezona odmicala Odijasi se izborio s konkurencijom i izgurao Džonatana Motlija , te tako postao drugi centar Hapoela. Trener Dimitris Itudis je zadovoljan onim što je dobio od centra i nema dileme da je na njegovo insistiranje produžena saradnja.

Brojke jesu skromne, jer je Odijasi u Evroligi beležio prosek od svega 3,5 poena i 1,7 skokova, ali je ipak bilo dovoljno da ostane u crvenom delu Tel Aviva.

Fenerbahče se takođe odlučio da sačuva u unutrašnjoj liniji Nikola Melija. Italijanski veteran je od velikog značaja za igru tima Šarunasa Jasikevičijusa, što se moglo videti kada je Meli bio van parketa. U Fenerbahčeu su odlučili da im na tom mestu nije potrebna sveža krv, već neko ko zna sistem i filozofiju kluba, pa se zato Meli obavezao na saradnju do kraja takmičarske 2027/2028.

Italijan je ove sezone igrao toplo-hladno, ali je dosta bolje izgledao plej-ofu elitnog takmičenja. Tokom ligaškog dela Evrolige imao je 6,7 poena i 5,7 skokova, dok je u okršajima s Žalgirisom i na fajnal-foru beležio 10,2 poena i 5,4 skokova.

Međutim, ono što jeste prioritet i jednima i drugima, bez obzira na pomenute potpise, jesu igrači na bekovskim pozicijama. Hapoel je ostao bez Krisa Džonsa, koji je prešao u Crvenu zvezdu, dok mu je propao transfer Džareda Harpera, a Žan Montero je završio u Olimpijakosu. Što se tiče Fenerbahčea, tim iz Istanbula je gotovo izvesno ostao bez Tarika Biberovića, koji će naredne sezone igrati za Dalas. Ranije se pričalo da bi Trent Forest mogao da završi u Fenerbahčeu, dok je na poziciji jedan već neko vreme navodno Šejn Larkin.