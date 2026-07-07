Grend slem šampion Zverev je neka druga zver: Nemac prvi put među osam na Vimbldonu

Ono što je počeo juče - danas je završio Aleksander Zverev. Imao je nemački teniser 2:0 u setovima, u trećem je bilo 3:3, u momentu kada je meč prekinut sinoć. Nije sve išlo tako glatko danas za šampona Rolan Garosa, morao je da zasuče rukave i zaigra svoj najbolji tenis na travi, što ga je na kraju i dovelo do pobede od 3:1 u setovima nad Jiržijem Lehečkom i plasmana u četvrtfinale Vimbldona - 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Konačno je treći teniser sveta uspeo da dođe do četvrtfinala Vimbldona, a podatak da mu je osmina finala do sada bila najbolji rezultat u Ol Ingland klabu je zaista začuđujuć, ako u obzir uzmemo njegovu visinu, servis, igru na mreži, ali i kretanje. Jasno je bilo od starta da meč sa Lehečkom neće biti šetnja po parku, a nakon što je Čeh vezao tri gema po nastavku meča i smanjio rezultat u setovima, Saša je morao da ubaci u veći stepen prenosa.