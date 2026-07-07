Grend slem šampion Zverev je neka druga zver: Nemac prvi put među osam na Vimbldonu
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 18:48
Treći teniser sveta u četvrtfinalu ide na Frica, protiv kog je izgubio poslednjih sedam međusobnih mečeva
Ono što je počeo juče - danas je završio Aleksander Zverev. Imao je nemački teniser 2:0 u setovima, u trećem je bilo 3:3, u momentu kada je meč prekinut sinoć. Nije sve išlo tako glatko danas za šampona Rolan Garosa, morao je da zasuče rukave i zaigra svoj najbolji tenis na travi, što ga je na kraju i dovelo do pobede od 3:1 u setovima nad Jiržijem Lehečkom i plasmana u četvrtfinale Vimbldona - 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).
Konačno je treći teniser sveta uspeo da dođe do četvrtfinala Vimbldona, a podatak da mu je osmina finala do sada bila najbolji rezultat u Ol Ingland klabu je zaista začuđujuć, ako u obzir uzmemo njegovu visinu, servis, igru na mreži, ali i kretanje. Jasno je bilo od starta da meč sa Lehečkom neće biti šetnja po parku, a nakon što je Čeh vezao tri gema po nastavku meča i smanjio rezultat u setovima, Saša je morao da ubaci u veći stepen prenosa.
Izabrane vesti
Nije bilo brejka u četvrom setu, obojica tenisera su držala svoj servis sve do trinaestog gema, a u njemu je nemački teniser nakon neiznuđene greške Lehečke došao do dve vezane meč lopte. Međutim, sjajan servis Čeha i dupla greška Zvereva poravnale su rezultat i unele dodatnu dramu u završnicu ovog seta.
Sreda:(1,35) Koboli (3,20) Feri
Došao je nemački teniser do nove, treće meč lopte, a onda "preživeo" u razmeni i dočekao grešku 14. tenisera planete za konačan trijumf i plasman među najboljih osam. Bilo je evidentno olakšanje na licu Nemca, koji sada ima makar četvrtfinale na sva četiri grend slema. Evidentan je napredak u igri Zvereva, naročito u psihološkom smislu nakon osvojenog Rolan Garosa te je primetno da treći teniser planete igra sa dosta više vere u sebe i samopouzdanja, što za sada daje rezultat.
Naredni protivnik biće mu Tejlor Fric, a Amerikancu i te kako odgovara igra na najbržoj podlozi. Posebno je interesantan podatak da je Fric pobedio Zvereva na poslednjih sedam međusobnih mečeva, a taj niz je počeo upravo pobedom Amerikanca u osmini finala Vimbldona 2024. godine nakon pet teških setova. Nema sumnje da će ovaj duel biti pravi derbi četvrtfinala, naročito u donjoj polovini žreba, u kojoj drugi par čine finalista ovogodišnjeg Rolan Garosa Flavio Koboli i britanska senzacija Artur Feri.