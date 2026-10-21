REZZIME DANA (sreda): Inter se provukao, a Real zagrejao za El Klasiko

ZAOKRUŽENO

KOMO - MAN. JUNAJTED (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 4:1

Ako se neko pitao zbog čega mnogi ljubitelji fudbala u Argentini vide Nika Pasa kao naslednika čuvene desetke Lionela Mesija u dresu Gaučosa, večeras su mogli da dobiju jasan odgovor. Mladi ofanzivni vezista je priredio spektakularno veče na stadionu Đuzepe Sinigalja, gde je sa dva gola i asistencijom uništio Mančester Junajted i jasno mu pokazao da se u današnjem fudbalu ne živi od stare slave – 4:1 (1:0).

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INTER - ŠAHTJOR (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:0

Neroazuri, posle dva poraza u prva dva kola Lige šampiona, jednostavno nisu smeli da dozvole sebi još jedan kiks. Henrik Mhitarjan je pokazao da bez starca nema udarca i zašto je i sa 37 godina kalibar za najjači italijanski tim! Iskusni Jermen je majstorskim dodavanjem pronašao Karlosa Augusta, Brazilac završio posao i Inter je sa desetoricom na terenu, golom u 77. minutu iščupao pobedu vrednu zlata protiv Šahtjora 1:0.

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REAL MADRID – LAJPCIG (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 4:1

Mučio se Real sa Viljarealom, patio u Rimu protiv Rome, ali je onda poleteo poput projektila! Nakon ubedljive pobede nad Seviljom, Kraljevski klub je na još dominantniji način slavio protiv Lajpciga u elitnom takmičenju, pa u savršenom raspoloženju dočekuje predstojeći El Klasiko - 4:1 (1:0).

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BETIS – FAJENORD (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

U probranom društvu klubova koji imaju sve tri pobeda u tri kola je Betis! Zeleno-beli iz Sevilje su u goleadama pobedili Porto i Lil, a večeras su minimalcem savladali Fajenord i došli do 3/3 – 1:0. Bili su Španci dominantan tim tokom cele utakmice, mada su do gola došli sa penala. Čovek koji je bio siguran sa bele tačke bio je Isko, kasnije ovacijama sa tribina ispraćen sa terena kada je zamenjen deset minuta pre kraja.

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KLUB BRIŽ - LANS (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:0

Dominacija Briža, pomalo neočekivana. Ne blista Lans, to je istina, međutim 3:0 niko nije mogao da predvidi. Odlična pobeda za Briž koji se nalazi na odličnom 11. mestu posle tri kola.

ASTON VILA – VIKING (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:1

Viking je napravio veliki podvig u prošlom kolu kada je izvukao remi protiv velikog Bajerna iz Minhena, ali ga je Aston Vila vratila u realnost. Četa Unaija Emerija je rutinski odradila posao i došla do lake pobede.

PRECRTANO

AL AHLI - EL KANAH (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:3

Spektakularan meč u Egiptu. Al Ahli je bio favorit i zaista je imao vođstvo dva puta, ali ga je ispuštao, a na kraju je morao i da juri rezultat. Na njegovu sreću, uspeo je da izvuče barem bod.

LIL - GALATASARAJ (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 2:4

Napokon Galatasaraj! Napokon jedno dobro izdanje skupocenog turskog šampiona i prva pobeda u Ligi šampiona. Lil je bio dobar samo u prvih 45 minuta, kada je uspeo da anulira rano vođstvo gostiju, da okrene na 2:1 zahvaljujući pogocima svog novog bisera Soribe Dijauna (19), no slaba je to uteha posle bledog drugog dela i petnaestominutne rapsodije gostiju na čijim krilima smo još jedan preokret - od 2:1 do 2:4.

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SPORTING LISABON – LASK LINC (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:3

Ne, LASK nije zalutao u Ligu šampiona! Malo slabiji početak je očekivan, prvi mu je put da je deo evropskog elitnog fudbala. Otud dva poraza u prva dva kola. Ali, tim iz Austrije je večeras u Lisabonu pokazao da i te kako ima šta da pokaže u društvu najboljih. Na kraju meča srećna lica momaka iz Linca. Iako su u 3. minutu skrivili penal i primili gol, odigrali su sjajno u nastavku, ništa ih taj pogodak nije poremetio i kroz veliki preokret su pobedili Sporting na „Alvalade“ stadionu – 3:2.

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BAJERN - ARSENAL (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 2:2

Čudan derbi u Minhenu i podela plena - 2:2. Ko može da bude zadovoljniji teško je reći, pa je možda najpreciznija konstatacija da se ni jedni ni drugi neće previše sekirati što nisu pobedili. Rana je faza takmičenja, prava forma daleko; od starta utakmice nekako se 'u vazduhu' osećalo da nema uobičajenog naboja karakterističnog za okršaje ekipa ovog ranga, tako da naposletku ostaje i blagi osećaj razočaranja.

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