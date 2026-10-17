REZZIME DANA (subota): Odličan dan, nešto slabije veče

ZAOKRUŽENO

MANČESTER SITI - IPSVIČ (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:2

Izuzetno zanimljiva utakmica odigrana je Etihadu, gde su Građani nastavili savršeni pobednički niz ove sezone u Premijer ligi. S obzirom da su već do 21. minuta pala dva gola, tada ste mogli da zaokružite 3+ , a kada je treći pao u 34. minutu i 4+ je prošlo, zahvaljujući Mozzart Relaxu. Nije bilo preterane drame u nadoknadi, iako je Ipsvič smanjio sa bele tačke u 90. minutu.

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BAJERN MINHEN - LAJPCIG (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 6:0

Trebalo je da bude derbi, a pretvorilo se u Bajernovo iživljavanje. RB Lajpcig još jednom je stradao na Alijanc areni u Minhenu (6:1), čime su potvrđene reči Vensana Kompanija da njegov tim nema krizu igre i pored nekoliko kikseva na startu sezone. Surovi su bili Bavarci i napunili su mrežu gostiju do vrha. Zbog benefita Mozzart Relax i dva rana gola, zaokružen je 3+ u 26. posle gola za 2:0 - ujedno i kec jer su poveli sa dva gola razlike i 1-1 - pa i 4+ u 34. minutu kada je pao treći gol. Prošlo je 5+ već u 47. minutu, tako da je sve bilo kako treba.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.

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STRAZBUR – PSŽ (tip 2, kvota 1,42) - rezultat 1:3

Nije bilo lako, nije bilo lepo, ali piše se dvojka na Pari Sen Žermen. Na gostovanju u Strazburu je šampion Francuske do 77. minuta gledao u novi poraz, a onda za oko 15 minuta minuta pretvorio 0:1 u pobedu od 3:1. Na zadovoljstvo i Luisa Enrike i svih kladilaca koji su igrali dvojku.

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BETIS – BARSELONA (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 2:5

Fantastično igra Barsa. Dobro podmazana mašina je sa pet golova mreži protutnjala kroz Sevilju i sada su i oni savršeni. Bila je ovo 11. utakmica Barselone u sezoni i 11 pobeda! Ovakav niz, od devet trijumfa u prvih devet kola, Španija je videla samo jednom u istoriji – u sezoni 1968/1969. Tada, pre 58 godina savršen početak je imao Real Madrid. Kada je pao drugi gol u 27. minutu mogli ste već da zaokružite 3+ pa i 4+ kada je Rodri pogodio u 41. minutu za 2:1. Takođe je i 5+ zaokružen posle gola Gabrijela Žezusa u 51. minutu, sve zahvaljujući Mozzart Relax benefitu.

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TELSTAR - FAJENORD 2 (1,35) - rezultat 3:4

Prava fudbalska poslastica na "BUKO" stadionu, gde su gosti iz Roterdama poveli već iz prvog napada u prvom minutu. Čak pet golova je viđeno u prvom poluvremenu, vodili su gosti sa dva gola razlike u dva navrata, ali se domaćin nije predavao. Smanjili su na gol zaostatka u 69. minutu, imali dosta vremena da naprave veliki povratak za veliki bod, ali je sreću Fajenorda i svih koji su igrali dvojku, rezultat ostao nepromenjen.

ROMA – ĐENOVA (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 2:0

Dobro su se držali gosti u prvom poluvremenu, pružili su dobar otpor, ali kada ih je Roma slomila u 50. minutu, bilo je jasno da ide Vučica ka trijumfu. Kada je postignut i drugi gol u 68. minutu, zbog benefita Mozzart Relax zaokružen je kec već tada i do kraja meča ste mogli da uživate.

TROA - LANS (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 1:3

Nije Lans izdao ove večeri kao što je to učinio Lil. Poveli su gosti u 13. minutu, izjednačio je domaćin u 26. i tada je već moglo da se zaokruži 3+ i GG3+, koji je svakako prošao kao i 4+ i kasnije 5+ u 55. minutu. Sve je dolazilo zbog benefita Mozzart Relax, a ušla je i dvojka, odličan par za kladioce večeras.

PRECRTANO

VILJAREAL – ELČE (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 0:0

Razočarala je Žuta podmornica u subotu popodne sve koji su se nadali pobedi domaćina. Razbili su igrački Elče, imali su veliki broj sjajnih prilika za postizanje barem jednog gola, ali mreža se nije tresla zahvaljujući golmanu Dituru, koji je imao sedam odbrana i bio apsolutni junak utakmice.

DANDI - RENDŽERS (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Serija pobeda Rendžeras prekinuta je u Dandiju, gde je uspeo da ih zaustavi istoimeni domaćin. Poveli su, ali je Rendžers uspeo da preokrene i delovalo je da će biti zaokružena dvojka. Međutim, Džons je poravnao u 69. minutu i do kraja meča se rezultat nije menjao.

LIL - BREST (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Kada su gosti poveli već u šestom minutu, odmah ste zbog benefita Mozzart Relax mogli da zaokružite 2+, 3+ i GG, što je dobra stvar ko je igrao na golove. Ipak, tip dana je bio kec, pa iako je Žiru sa bele tačke poravnao u 64. minutu nije došlo do preokreta i pobede domaćina.

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