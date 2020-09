NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali.

ZAOKRUŽENO

ATLETIKO MADRID - GRANADA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 6:1

Tek će se analizirati koliko će Atletiko dobiti sa dolaskom LuisaSuareza, ali ono što je već sada jasno: transfer leta u Primeri ozbiljno je prokrvio tim Dijega Simeonea. Ne toliko zbog samog kvaliteta doskorašnjeg napadača Barselone, a on naravno ne da nije sporan no je posle samo 20 minuta na terenu potvrđen sa dva gola i asistencijom na debiju, koliko zbog svesti da bi neko mogao – iliti bolje reći morao – da izgubi poziciju u timu. Verovatno i zbog toga, opasno su se raspucale Jorgandžije na Suarezovom debiju i pokazali mu da će čak i šampion kakav je on morati da se pobije za svoje mesto pod sunce. Stradala je nesrećna Granada, na Vanda Metropolitano stadionu 6:1 u meču u kojem su mrežu gostiju rešetali svi oni koji će se sa Suarezom rvati za minute.

Opširnije OVDE.

NAPOLI - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 6:0

Ako je Milan opravdao očekivanja na startu sezone, Napoli ih je definitivno nadmašio. Napolitanci deluju strašno posle prva dva kola. Na otvaranju sezone su slavili u Parmi na krilima velikog pojačanja Osimena, a večeras su na svom terenu rasturili Đenovu u parampračad - 6:0

Opširnije OVDE.

BARSELONA - VILJAREAL (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 4:0

Očima punih suza gledali su u tišini navijači Barselone kako Luis Suarez rešeta u dresu Atletika. Bolelo je, sigurno je bolelo. Međutim, Ansu Fati im je uručio aspirin i mogućnost da lepo sanjaju, jer uprkos svim problemima koje je na stadionu Kamp Nou napravio omraženi predsednik Đozep Marija Bartomeu Barselona ipak ima moćan tim što je i demonstrirala s ubedljivih 4:0 protiv letos silnog ojačanog Viljareala.

Opširnije OVDE.

KROTONE - MILAN (tip 2, kvota 1,60) - rezultat 0:2

Maksimalan učinak u novoj sezoni Serije A posle nepuna dva kola imaju Milan i Napoli. Jedini su do sada ostvarili po dve pobede, Juventus može večeras da im se pridruži… Milan je i bez Zlatana Ibrahimovića našao lek da skrši otpor žilavog novajlije Krotonea i da slavi 2:0. Šveđanina je u špicu zamenio Rebić, a njega na krilu novajlija Braim Dijaz. I najveće pojačanje Sandro Tonali se prvi put našao u startnoj postavi kod Piolija.

Opširnije OVDE.

REMS - PSŽ (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:2

Branio je Predrag Rajković šta je mogao, oduševio francusku fudbalsku nekim sjajnim paradama, ali poraz svog Remsa od Pari Sen Žermena nije mogao da spreči – 0:2. Međutim, sprečio je mnogo ubedljiviji poraz domaćeg tima protiv favorizovanog šampiona.

Opširnije OVDE.

KADIZ - SEVILJA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:3

Nisu prodavali na kilo kao nekad, pride su doveli nekoliko interesantnih igrača i navijači posle ohrabrujućeg izdanja u porazu od Bajerna u borbi za evropski Superkup s puno optimizma dočekuju novu prvenstvenu sezonu. A na njenom početku mučenje koje je ipak nagrađeno preokretom na gostovanju kod Kadiza za pobedu Sevilje od 3:1 u trećem kolu Primere.

Opširnije OVDE.

KLUB BRIŽ - SERKL BRIŽ (tip 1, kvota 1,28) - rezultat 2:1

Derbi Briža pripao je onom većem, aktuelnom šampionu Belgije - 2:1. Crno-plavi su bili bolji rival i inicijativu naplatili na sredini prvog dela preko Dijate, međutim gosti su uzvratili već u prvom minutu nastavka. Nadali su se gosti posle izjednačenja da možda mogu i do pobede, prve u derbiju još od 2013. godine, ali je Deli u 68. minutu stvari vratio na svoje mesto i prilbližio branioca titule Šarlroi, koja je večeras prosula bodove protiv fenjeraša Lokerena.

PRECRTANO

TOTENHEM - NJUKASL (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:1

Minimalna pobeda, minimalna zabava. To je bio radni naslov ovog izveštaja sve dok Erik Dajer duboko u sudijskoj nadoknadi nehotice igrao rukom i Totenhemu oduzeo po svemu zasluženu pobedu. Njukaslu je prosto pao poklon s neba. Kalum Vilson ga je oberučke dočekao i u 96. minutu sa penala pogodio za 1:1 u Londonu.

Opširnije OVDE.

MANČESTER SITI - LESTER (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:5

Počeo je Pep Gvardiola već da paniči u potrazi za štoperom, priča se da je već završio sve oko dovođenja 23-godišnjeg Rubena Dijasa iz Benfike, a ako je uprava i imala nekakve dileme oko toga treba li da se troši za još jednog centralnog beka, Lester i Džejmi Vardi su otklonili svaku dilemu. Iskusni napadač je razvlačio Sitijevu odbranu kao pitu i het-trikom utabao Lisicama put do pobede od 5:2 koju je remek delom od gola ukrasio Džejms Medison.

Opširnije OVDE.

HOFENHAJM - BAJERN (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 4:1

Ono o čemu je maštao da učini Pari Sen Žermen u finalu Lige šampiona, ali i svi ostali klubovi sa kojima se sastajao mihenski Bajern u 2020. godini, uspeo je da učini sjajni Hofenhajm. Sastav Sebastijana Henesa je izuzetnim kontranapadima zadao teške udarce očigledno ozbiljno umornoj ekipi Hansija Flika i zadao joj prvi poraz u ovoj godini i to izuzetno ubedljiv, mogao je da bude još teži da su nekoliko odličnih šansi iskoristili Dabur i Kramarić - 4:1 (2:1).

Opširnije OVDE.