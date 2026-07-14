Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Solidno s obzirom na izbor

ZAOKRUŽENO

BREIDABLIK - KEFLAVIK (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Breidablik je opravdao ulogu favorita. Mada se propisno namučio. Keflavik je poveo u 24. minutu i zadržao tu prednost do velikog odmora. Međutim, gosti su pali u nastavku, a Breidablik je to iskoristio i u 57. minutu izjednačio na 1:1. Pobedonosni gol domaćin je postigao u 89. minutu preko Jonsona za važna tri boda.

JURGORDEN - HALMŠTAD (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:0

Gosti su se nalazili u zaista lošoj formi, nisu ostvarili pobedu na četiri utakmice pre ovog duela i jasno je da je Jurgorden bio veliki favorit na ovom meču što je i opravdao na terenu. Domaćin je već na poluvremenu imao ubedljivih 2:0 i već praktično rešio pitanje pobednika, a Kristijan Lijen je golom u 57. minutu postavio konačan rezultat.Jurgorden se nakon ove pobede nalazi na četvrtom mestu švedske lige, dok je Halmštad zakucan za dno.

ARSENAL TULA - TEKSTILŠČIK (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 2:1

Gost je šokirao Arsenal golom u 45. minutu i tako na veliki odmor otišao sa prednošću, ali se domaćin konsolidovao i blic-krigom uspeo da potpuno preokrene situaciju u rezultatskom smislu. Prvo je pogodio Rašid Magomedov za izjednačenje u 68. minutu, a samo dva minuta kasnije pobednički gol za Arsenal postigao je Kiril Gostuk.

SAN LORENCO Ž – SAN LUIS Ž (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 1:0

Domaći tim jeste bio favorit na ovom meču, ali do pobede nije došao ubedljivo kao što je bilo očekivano. Naime, San Lorenco je poveo već u 13. minutu pogotkom Kamile Lopes, te je tu prednost uspešno sačuvao do kraja. San Luis je imao prilike u nastavku, uputio je devet šuteva ka golu San Lorenca od kojih su četiri išla u okvir, ali je rezultat ostao nepromenjen.

LA LUZ – TAKUAREMBO (tip 1, kvota 2,15) – rezultat 2:0

Sjajna partija domaćina koji je ovom pobedom prekinuo mini-seriju od dve utakmice bez pobede i popeo se na devetu poziciju na tabeli. Sve je bilo rešeno već na poluvremenu, La Luz je poveo u 25. minutu golom Nunjeza, a konačnih 2:0 je postavio Vega pred sam odlazak na veliki odmor.

GIMNAZIJA LA PLATA Ž – HURAKAN ARGENTINA Ž (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 2:1

Florensija Gaetan je apsolutna heroina ovog do 64. minuta vrlo nezanimljivog duela. Postigla je pomenuta fudbalerka pogodak za prednost domaćina od 1:0, izjednačenje je stiglo samo minut kasnije, a kada je delovalo da će meč biti završen nerešenim rezultatom, ponovo ista fudbalerka je stupila na scenu i rešila pitanje pobednika u 93. minutu utakmice.

BREDFORD P.A. - ŠEFILD (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:1

Svi golovi na ovoj prijateljskoj utakmici postignuti su u prvom poluvremenu, a Bredford je do prednosti od 2:0 došao u 39. minutu golom Foksa. Samo dva minuta kasnije sviran je penal za Šefild koji je realizovao Kuk, a gost nije uspeo da dođe do izjednačenja u nastavku te je i ovde ušao - kec.

BOLDMER – ALVEČRČ (tip 2, kvota 1,48) – rezultat 2:3

Čak četiri gola u ovoj izuzetno zanimljivoj utakmici viđena su u prvom delu igre, Alvečrč je poveo sa 2:0, domaćin je u nadoknadi prvog poluvremena stigao do izjednačenja, u nastavku je viđeno mnoštvo šansi na obe strane, a onda... U 80. minutu Vejkfild je rešio pitanje pobednika i postavio konačan rezultat.

PRECRTANO

HONKA - HJS AKATEMIA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:1

Honka je prva na tabeli i zbog toga je u ovaj meč ušla sa ulogom favorita, ali su gosti i te kako pokazali zube na ovoj utakmici. HJS je vodio na poluvremenu, domaćin je preuzeo inicijativu u nastavku i uspeo da izjednači u 60. minutu, ali ne i da dođe do potpunog preokreta.

ZENIT - DINAMO MAHAČKALA (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Ne samo da nije uspeo da dođe do pobede, već je Zenit u ovoj utakmici jedva izvukao i remi. Naime, Dinamo je vodio od 16. minuta pogotkom Mira i tu prednost čuvao sve do nadoknade drugog poluvremena. Međutim, u 94. minutu sviran je penal za ekipu iz Sankt Petersburga, koji je realizovao Mostovoj i tako postavio konačan rezultat. Za domaćina je celi meč odigrao bivši fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić.