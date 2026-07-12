PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Siner u pohodu na odbranu vimbldonskog trona
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 10:47
Pročitajte nekoliko predloga za 12. jul
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Branilac trofeja, čovek koji je razbio najboljeg tenisera u istoriji u polufinalu sa 3:0 igra za svoju petu gren slem titulu i jasno je da će u ovom meču biti veliki favorit. Protivnik mu je Aleksander Zverev, ćovek koji je prvi put u karijeri prošao osminu finala Vimbldona. Istina je da Nemac igra na talasu samopouzdanja nakon osvojenog Rolan Garosa, ali bi u meču za trofej morao da prevagne kvalitet koji Italijan svakako poseduje kada je igra na najbržoj podlozi u pitanju.
Prvi set - Kraj
Domaćin je na svega dva boda od druge pozicije u ekvadorskom prvenstvu, na poslednjih deset utakmica je poražen samo jednom i bez ikakve sumnje će biti veliki favorit u ovom meču. Sa druge strane, Libertad je poražen na poslednje dva meča domaćeg šampionata, nalazi se na 17. poziciji i predstoji mu grčevita borba za opstanak bez ikakve sumnje.
Konačan ishod
Bode je bio na korak do plasmana u četvrtfinale Lige šampiona u minuloj sezoni i bez ikakve dileme je najkvalitetnija ekipa u Norveškoj. Njegov fudbaler Patrik Berg je bio starter za reprezentaciju na Mundijalu, što je samo po sebi dovoljan dokaz kvaliteta kojim raspolaže gost na ovoj utakmici. Gosti iz Osla se nalaze tik iznad zone ispadanja i svaki eventualni bod bi im značio u pokušaju da zadrže status prvoligaša.
Konačan ishod
Bran nije ušao sjajno u ovu sezonu, ima svega 13 bodova nakon 12 kola prvenstva Norveške i reklo bi se da će u retko kom meču imati status favorita, ali danas je drugačija situacija. Start je imao zaista užasan start, na poslednjih čak 17 mečeva slavio je samo jednom i apsolutno je jasno zašto je domaćin ogroman favorit na ovom meču.
Konačan ishod
Nastavljamo sa skandinavskim fudbalom. Malme je legendarni klub u Švedskoj, koji ove sezone ne igra baš najbolje, ali danas se praktično sastaje sa davljenikom, te bi morao da dođe do sva tri boda. Predlog za golove je takav jer je domaćin na poslednje tri prvenstvene utakmice postigao osam golova, te nema razloga da domaćin ne nastavi u istom ritmu, naročito jer se radi o meču u kom je izraziti favorit.
Mozzart kombinazzije
Duel koji će definitivno biti zanimljiv za gledanje, ali nije naročito pogodan za klađenje. Naime, GAIS i Elfsborg dele samo dva boda na tabeli, ni jedni ni drugi nisu u naročito dobroj formi u poslednje vreme, dosta utakmica im se završava nerešenim ishodom, te je iz svega priloženog apsolutno jasno zašto je ovo duel za izbegavanje.
Konačan ishod
Gost je trećeplasirani u kineskom prvenstvu, pobedom bi se izjednačio sa drugoplasiranim Čongđingom, dok je ekipa Šangaj Porta na dvanaestoj poziciji, u prvenstvu koje broji 16 ekipa. Na poslednje tri utakmice domaćina postizano je preko tri pogotka, a nije puno drugačija situacija ni sa gostujućim sastavom, te otuda tip X2&3+.
Mozzart kombinazzije
Domaćin je zakucan za poslednje mesto na tabeli, ima manje bodova od odigranih utakmica, dok se gostujuća ekipa nalazi na četvrtoj poziciji, a drugoplasirana Atletiko Atlanta im beži samo tri boda. Uz to, gost igra u znanto boljoj formi od Agropekuarija u poslednje vreme, na poslednjih pet utakmica ima četiri pobede i jedan remi, te je vrlo realno da i u ovom duelu može doći do trijumfa.
Konačan ishod