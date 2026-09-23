Ronaldov kontraudar kritičarima: Pokušavaju da me 'ubiju', moraće to da urade sačmarom!

Iako mu je cilj Mundijal, o tačnom trenutku kraja karijere i dalje ne može sa sigurnošću da govori.

"Ne znam, voleo bih da znam odgovor, ali ne znam. U ranim tridesetim sam naučio da živim u trenutku, tako da ne znam, ali vrlo je moguće da je ovo poslednja godina". Na opasku novinara da li će javnost biti obaveštena kada dođe taj dan, dodao je kratko: "Da, obavestiću vas".

---

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

---

Upitan na konferenciji za medije da li je razmišljao o povlačenju iz reprezentacije nakon Svetskog prvenstva, Ronaldo je potvrdio glasine.

“Da, jesam. Uvek razmišljam o svojim odlukama. Razmišljam o svemu. Vidite me ovde, tako da sam odlučio da nastavim. Razgovarao sam sa predsednikom i trenerom i oni računaju na mene. Mislim da mogu i dalje da pomažem reprezentaciji, ne samo golovima, već i zato što je ovo nova generacija. Ali najvažnije je da ostanem na terenu i nastavim da dajem golove”.

Bivši as Sportinga, Mančester junajteda, Real Madrida i Juventusa dodao je da su razgovori sa čelnicima FS bili presudni.

"Imao sam razgovor sa našim predsednikom, sa našim trenerom. I dalje verujem da mogu da pomognem reprezentaciji da ostvari ono što želi. Mislim da mogu da pružim podršku nacionalnom timu, ne samo kroz golove, već i van fudbala”.

Osvrnuo se i na rad sa novim selektorom.

"Žorž Žezus je bio savršen izbor. Donosi drugačiju atmosferu, drugačije ideje i drugačiji jezik. Kao što je selektor rekao, mnogi su već radili sa njim, što olakšava stvari. Sutra nas očekuje teška utakmica. Selektor će biti tu još mnogo godina i mislim da je to bio savršen izbor".

Kristijano Ronaldo i Žorž Žezus (©HMBxMedia JoaquimxFerreira)

Ronaldo je sa Portugalom već dva puta osvajao Ligu nacija, a ističe da je dodavanje trećeg trofeja jednako važno kao i njegovi lični rekordi.

“Oba cilja su važna. Hiljadu golova, da, i reprezentacija. Osvajanje Lige nacija, takmičenje počinje sutra, to je novo doba”.

Uz mlade talente poput Fabija Silve, Renata Veige, Nuna Mendeša, Žoaoa Neveša i Fransiska Konseisaa, Ronaldo ističe da je pomoć novoj generaciji takođe bila ključni faktor u njegovoj odluci da nastavi sa igrama za nacionalni tim.

"Ovo je nova mlada generacija. Ali za mene je osnovna stvar da budem na terenu, da dajem golove i pomažem timu da pobeđuje. Za mene je najvažnije, znam ko sam. Znam šta radim da bih bio ovde, da bih imao uspeh koji imam. Znam zašto deca vole Kristijana, jer me vide kao primer, a ja ću nastaviti to da radim. Čak i kada budem u penziji... za 10 godina! Zadovoljan sam sobom. Nije važno da li igram sutra, da li odmaram sledeću utakmicu. Za mene je najvažnije da se osećam dobro”.

Kada se povela priča o njegovoj fizičkoj spremi, situacija je postala zanimljiva. Na pitanje novinara šta misli o tome, uzvratio je kontrapitanjem: "Šta vi mislite? Da li ste gledali utakmice Al Nasra?".