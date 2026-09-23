Ronaldov kontraudar kritičarima: Pokušavaju da me 'ubiju', moraće to da urade sačmarom!
Vreme čitanja: 5min | sre. 23.09.26. | 22:50
"Čak i tada ću izbeći metak", kaže portugalski napadač
Bilo je glasina da je kraj blizu i bile su - istinite. Kristijano Ronaldo priznao je da je razmišljao o povlačenju iz nacionalnog tima nakon Svetskog prvenstva, otkrivši da je ipak odlučio da produži reprezentativnu karijeru. Kako ističe, veruje da i dalje može da pomogne Portugalu u ostvarivanju novih uspeha, ali i da dostigne neverovatan lični rekord – 1.000 golova u karijeri.
Četrdesetjednogodišnji napadač Al Nasra, koji je letos potvrdio da će mu Mundijal 2026. godine biti poslednji, našao se na spisku od 25 igrača selektora Žorža Žezusa za početak kampanje u Ligi nacija. Portugal u četvrtak uveče u Lisabonu dočekuje reprezentaciju Velsa, a Ronaldu pred ovaj susret nedostaje još 21 pogodak do zacrtanog cilja i pomenute, magične brojke.
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Iako mu je cilj Mundijal, o tačnom trenutku kraja karijere i dalje ne može sa sigurnošću da govori.
"Ne znam, voleo bih da znam odgovor, ali ne znam. U ranim tridesetim sam naučio da živim u trenutku, tako da ne znam, ali vrlo je moguće da je ovo poslednja godina". Na opasku novinara da li će javnost biti obaveštena kada dođe taj dan, dodao je kratko: "Da, obavestiću vas".
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Upitan na konferenciji za medije da li je razmišljao o povlačenju iz reprezentacije nakon Svetskog prvenstva, Ronaldo je potvrdio glasine.
“Da, jesam. Uvek razmišljam o svojim odlukama. Razmišljam o svemu. Vidite me ovde, tako da sam odlučio da nastavim. Razgovarao sam sa predsednikom i trenerom i oni računaju na mene. Mislim da mogu i dalje da pomažem reprezentaciji, ne samo golovima, već i zato što je ovo nova generacija. Ali najvažnije je da ostanem na terenu i nastavim da dajem golove”.
Bivši as Sportinga, Mančester junajteda, Real Madrida i Juventusa dodao je da su razgovori sa čelnicima FS bili presudni.
"Imao sam razgovor sa našim predsednikom, sa našim trenerom. I dalje verujem da mogu da pomognem reprezentaciji da ostvari ono što želi. Mislim da mogu da pružim podršku nacionalnom timu, ne samo kroz golove, već i van fudbala”.
Osvrnuo se i na rad sa novim selektorom.
"Žorž Žezus je bio savršen izbor. Donosi drugačiju atmosferu, drugačije ideje i drugačiji jezik. Kao što je selektor rekao, mnogi su već radili sa njim, što olakšava stvari. Sutra nas očekuje teška utakmica. Selektor će biti tu još mnogo godina i mislim da je to bio savršen izbor".
Ronaldo je sa Portugalom već dva puta osvajao Ligu nacija, a ističe da je dodavanje trećeg trofeja jednako važno kao i njegovi lični rekordi.
“Oba cilja su važna. Hiljadu golova, da, i reprezentacija. Osvajanje Lige nacija, takmičenje počinje sutra, to je novo doba”.
Uz mlade talente poput Fabija Silve, Renata Veige, Nuna Mendeša, Žoaoa Neveša i Fransiska Konseisaa, Ronaldo ističe da je pomoć novoj generaciji takođe bila ključni faktor u njegovoj odluci da nastavi sa igrama za nacionalni tim.
"Ovo je nova mlada generacija. Ali za mene je osnovna stvar da budem na terenu, da dajem golove i pomažem timu da pobeđuje. Za mene je najvažnije, znam ko sam. Znam šta radim da bih bio ovde, da bih imao uspeh koji imam. Znam zašto deca vole Kristijana, jer me vide kao primer, a ja ću nastaviti to da radim. Čak i kada budem u penziji... za 10 godina! Zadovoljan sam sobom. Nije važno da li igram sutra, da li odmaram sledeću utakmicu. Za mene je najvažnije da se osećam dobro”.
Kada se povela priča o njegovoj fizičkoj spremi, situacija je postala zanimljiva. Na pitanje novinara šta misli o tome, uzvratio je kontrapitanjem: "Šta vi mislite? Da li ste gledali utakmice Al Nasra?".
Kada je novinar potvrdno odgovorio i upitao da li je spreman za svih 90 minuta, Kristijano je dodao: "Zašto punih 90 minuta? Gledajte, mogu da vam garantujem da neću igrati punih 90 minuta u ove četiri utakmice... Mislim da dolazim u reprezentaciju jer pravim razliku u svom klubu. Šta god da je selektoru potrebno, ja sam na raspolaganju, bilo da igram, uđem sa klupe ili ne igram uopšte. Niko nema više nastupa za reprezentaciju od mene, a ja sam ovde jer želim da pomognem nacionalnom timu. Znam da selektor računa na mene i nisam ovde zbog svog rezimea, već zbog onoga što radim u svom klubu".
Kada su ga novinari podsetili na to da ga je mladi Fabio Silva nazvao "učiteljem" i upitali da li Ligu nacija vidi kao način da počne sa predajom štafete mlađima, Ronaldo uverava:
"Ukoliko selektor ili predsednik ne računaju na mene, otići ću odmah. Kada osetim da više ničemu ne doprinosim ovde ili da je atmosfera loša, biću prvi koji će spakovati kofere i otići. Ako pogledate brojke, i dalje ćete videti razliku koju pravim. Uvek ću biti navijač ovog saveza i uvek ću biti na raspolaganju da mu pomognem".
Petostruki osvajač Zlatne lopte iskoristio je priliku i da se osvrne na brojne kritike koje ga prate tokom cele karijere.
"Ne mogu da budem potpuno iskren... moram da budem politički korektan. Jedna stvar koju obično kažem jeste da sam uvek bio veoma dobro prihvaćen, ali ovo je bila jedna od godina u kojima sam osetio najviše ljubavi i pažnje. Razumem da postoje neki TV kanali koji pokušavaju da me ubiju, ali to će moći da urade samo sačmarom. Pa čak i tada ću izbeći metak. Ali već sam se navikao na to da me ljudi ne vole, to ne mogu da kontrolišem. Na stadionu Dragao sam to mogao i da očekujem zbog rivalstva... Na Lužu ne toliko, jer izgleda da tamo ne možemo da igramo, bar sam tako pročitao... Ali to što me pola tuceta ljudi ne voli uopšte ne utiče na mene”, zaključio je Ronaldo.