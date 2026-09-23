PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Saudijci se ne šale

Vreme čitanja: 1min | sre. 23.09.26. | 11:41
Pročitajte nekoliko predloga za 23. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Irak i Oman trebalo bi da se bore sa domaćinom Saudijskom Arabijom za mesta u polufinalu Zalivskog kupa. Značaj utakmice isključuje preveliki rizik, što automatski umanjuje šanse za efikasnu utakmicu, a i međusobna tradicija najavljuje 0-2 gola. To je prvi tip, drugi je 1X&0-3.
Ukupno golova
S jedne strane je organizator takmičenja i verovatno prvi favorit za njegovo osvajanje, a sa druge najtrofejnija zalivska selekcija. Međutim, poslednji od 10 pehara Kuvajt je osvojio 2010; od tada je u neprekidnom padu i puleni Jorgosa Donosa morali bi da startuju pobedom.
Konačan ishod
Do sada je 11 čeških prvoligaša prebrodilo kup gostovanja ekipama iz nižih rangova (ispala je jedino Sigma). Banjik prvi od preostala četiri izlazi na teren, a protivnik mu je Kladno, koje je u donjem delu tabele Druge lige i redovno gubi od kluba iz Ostrave. Gađajte dvojku.
Konačan ishod
Mozzart RELAX vas vodi na karipsko opuštanje. Nemamo baš često priliku da se bavimo egzotikom kao što je okršaj između selekcije koja je 207. na FIFA listi i gosta čak nije ni član ove organizacije, iako jeste KONKAKAF-a. Domaći u meč ulaze sa sedam vezanih poraza, a rival ume da se raspuca pa vam savetujemo 2-2&3+.
Mozzart kombinazzije
Ženske ekipe Levena i Rome prošlog novembra odigrale su 1:1 na istom ovom terenu, takođe u okviru Lige šampiona. Belgijanke su uveliko u takmičarskom ritmu, dok je Vučicama ovo prva zvanična utakmica u sezoni, ali realno su kvalitetnije i trebalo bi da trijumfuju, i to uz GG. Ukoliko do 10. minuta neko postigne pogodak, Mozzart RELAX vam donosi prolaz ove druge opcije.
Mozzart kombinazzije
Sijensijano je bio okrenut Kopa Sudamerikani, ali nije uspeo da se domogne polufinala. Razočaranje je neminovno, ali generalno dobre partije daju nadu njegovim navijačima da bi za početak mogao da savlada bledu ADT Tarmu i krene ka sredini. Kvota na dvojku vredna je rizika.
Konačan ishod
Izostanak letošnjeg pojačanja Dejana Joveljića je priličan hendikep za Sijetl pošto je reprezentativac Srbije odmah po dolasku iz Sporting Kanzas Sitija počeo da postiže pogotke. No, Saundersi i bez njega mogu da daju bar dva gola posrnulom Real Solt Lejku i uknjiže tri boda.
Mozzart kombinazzije
U pitanju je poslednja utakmica osmog kola makedonskog šampionata i ne bi bilo loše da budete oprezni sa njom, bez obzira na to što je gostujuća ekipa poslednja na tabeli. Ni Bregalnica ne stoji mnogo bolje, ima samo sedam bodova i vezala je dva prvenstvena poraza i remi.
Konačan ishod