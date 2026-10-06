Lejkersi pokušavaju da se otarase dvojice igrača
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 16:28
Dalton Kneh i Džered Vanderbilt na trejd listi već neko vreme, ali ih očigledno niko neće
Pokušavaju Los Anđeles Lejkersi da se reše Džereda Vanderbilta i Daltona Knehta mesecima, ali deluje da nikako ne mogu da nađu nekog ko bi uzeo beka šutera i krilnog centra. Ne računa Džej Džej Redik na pomenuti dvojac, pošto su odavno ispali iz rotacije i ne koristi ih mladi trener, što znači da pred početak ove sezone nemaju čemu da se nadaju. Mogu samo da se nadaju potencijalnom trejdu i njih dvojica i Jezeraši, ako se pronađe pravi tim koji bi pokupio nepoželjni tandem tima iz grada anđela.
Informaciju je preneo Jovan Buha, američki novinar srpskog porekla koji je najpouzdaniji za informacije oko Los Anđeles Lejkersa, koji posle utakmice u predsezoni sa Sakramento Kingsima navodi da se i sada videlo da za njih dvojicu mesta nema za narednu sezonu.
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Los Anđeles Lejkersi su protiv Sakramento Kingsa bili bez Vokera Keslera, Ostina Rivsa i Kolina Sekstona, tako da je od standardnog rostera na raspolaganju imao Redik samo 13 igrača. Uprkos tome, Vanderbilt i Kneht bili su jedina dvojica koji nisu igrali tokom prve tri četvrtine, kada je bilo najvažnije.
"Po mom mišljenju, ovo ne bi trebalo nikoga da iznenadio ovome pričam već neko vreme. Lejkersi pokušavaju da trejduju obojicu praktično već skoro dve sezone Već duže vreme ih nude drugim ekipama, više od godinu dana. Nudili su ih na tržištu i prošlog roka za trejdove. Nudili su ih i ovog leta. Nisu uspeli da ih se reše", kaže Buha.
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Za Džereda Vanderbilta sigurno nema mesta.
"Kada ljudi i dalje govore o Džeredu Vanderbiltu kao starteru ili o tome da će imati važnu ulogu, ja sam se tome protivio jer Džej Džej jednostavno ne vidi Džereda na taj način. Postoji razlika između toga kako veliki deo navijača vidi Vanda i kako ga Džej Džej vidi".
Situacija sa Knehtom deluje još neizvesnije. Buha ga je nazvao "očiglednim kandidatom za raskid ugovora u ovom trenutku" i kasnije rekao da Džejden Hardi trenutno ima prednost u borbi za mesto u rosteru.
"Trenutno mislim da Hardi dobija mesto pre Knehta. Ako se zaista sve svede na to, mislim da je Kneht očigledan višak i videćemo da li će Los Anđeles uspeti da nađe neko mesto gde bi ga trejdovao. Ako ne uspeju, mislim da će ga otpustiti".
Prošle sezone, Kneht je odigrao 54 utakmice i u proseku je beležio 4,2 poena i 1,4 skoka po meču. Što se tiče Vanderbilta, on je na 65 utakmica imao 4,4 poena, 4,5 skokova i 1,3 asistencije po utakmici u proseku.