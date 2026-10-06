Lejkersi pokušavaju da se otarase dvojice igrača

Pokušavaju Los Anđeles Lejkersi da se reše Džereda Vanderbilta i Daltona Knehta mesecima, ali deluje da nikako ne mogu da nađu nekog ko bi uzeo beka šutera i krilnog centra. Ne računa Džej Džej Redik na pomenuti dvojac, pošto su odavno ispali iz rotacije i ne koristi ih mladi trener, što znači da pred početak ove sezone nemaju čemu da se nadaju. Mogu samo da se nadaju potencijalnom trejdu i njih dvojica i Jezeraši, ako se pronađe pravi tim koji bi pokupio nepoželjni tandem tima iz grada anđela.

Informaciju je preneo Jovan Buha, američki novinar srpskog porekla koji je najpouzdaniji za informacije oko Los Anđeles Lejkersa, koji posle utakmice u predsezoni sa Sakramento Kingsima navodi da se i sada videlo da za njih dvojicu mesta nema za narednu sezonu.