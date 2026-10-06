Zbogom, Beograde: Makabi se seli na Kipar

Posle renoviranja koje je obavljeno prošle godine, dvorana ima oko 6.000 mesta, ali će na utakmicama Makbija biti dozvoljen ulazak najviše 5.000 gledalaca. I broj gostujućih navijača biće veoma ograničen, a svaki ulazak gostujuće publike zavisiće od odobrenja policije.

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Na Kipru planiraju niz neuobičajenih procedura tokom utakmica. Navijačima neće biti dozvoljeno da unesu lične stvari u dvoranu, a objekat će biti predat policiji na upravljanje 24 sata pre svake utakmice. Od tog trenutka dvorana će biti zatvorena i pod policijskim nadzorom, dok će pristup biti dozvoljen Makabiju samo radi treninga. Takođe će biti odvojene tribine, a svako ko bude ulazio u dvoranu moraće da poseduje kartu i da bude označen kao navijač. Pored toga, Evroliga je zatražila nekoliko prilagođavanja objekta, između ostalog i na koševima, a radovi bi trebalo da budu završeni narednih dana kako bi utakmice mogle da se odigraju.

Bezbednosne mere biće posebno pojačane na utakmicama protiv tri turska kluba u Evroligi – Fenerbahčea, Bešiktaša i Anadolu Efesa. Prema izveštajima sa Kipra, za te susrete očekuju se još strože bezbednosne procedure, uz pojačano prisustvo policije i detaljnije kontrole u okolini dvorane.