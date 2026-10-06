Zbogom, Beograde: Makabi se seli na Kipar
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 16:55
Ekipa iz Tel Aviva će od sada biti domaćin na ovom ostrvu, završili su sa Pionirom
Makabi iz Tel Aviva je, po svemu sudeći, pronašao novi dom za svoje utakmice Evrolige. Dvorana "Spiros Kiprijanu" u Limasolu, zvanično je odobrena kao domaći teren izraelskog kluba u takmičenju i zameniće Srbiju i halu "Aleksandar Nikolić", koja je do sada služila kao baza ekipe za domaće utakmice, prenose kiparski mediji.
Odobrenje je usledilo posle zajedničke provere koju su sproveli predstavnici kiparske sportske organizacije, Makabija iz Tel Aviva, uprave dvorane i visokih predstavnika lokalne policije. Tokom provere utvrđeno je da objekat može da ispuni zahteve izraelskog kluba, pri čemu je glavna tema, naravno, bila bezbednost.
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Posle renoviranja koje je obavljeno prošle godine, dvorana ima oko 6.000 mesta, ali će na utakmicama Makbija biti dozvoljen ulazak najviše 5.000 gledalaca. I broj gostujućih navijača biće veoma ograničen, a svaki ulazak gostujuće publike zavisiće od odobrenja policije.
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Na Kipru planiraju niz neuobičajenih procedura tokom utakmica. Navijačima neće biti dozvoljeno da unesu lične stvari u dvoranu, a objekat će biti predat policiji na upravljanje 24 sata pre svake utakmice. Od tog trenutka dvorana će biti zatvorena i pod policijskim nadzorom, dok će pristup biti dozvoljen Makabiju samo radi treninga. Takođe će biti odvojene tribine, a svako ko bude ulazio u dvoranu moraće da poseduje kartu i da bude označen kao navijač. Pored toga, Evroliga je zatražila nekoliko prilagođavanja objekta, između ostalog i na koševima, a radovi bi trebalo da budu završeni narednih dana kako bi utakmice mogle da se odigraju.
Bezbednosne mere biće posebno pojačane na utakmicama protiv tri turska kluba u Evroligi – Fenerbahčea, Bešiktaša i Anadolu Efesa. Prema izveštajima sa Kipra, za te susrete očekuju se još strože bezbednosne procedure, uz pojačano prisustvo policije i detaljnije kontrole u okolini dvorane.
Ode Makabi iz Beograda, ali im na Kipru neće biti tako ugodno zbog svih ovih pravila.